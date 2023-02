El Gobierno estudia que la Seguridad Social atienda al ciudadano por la tarde

El Gobierno está estudiando la posibilidad de extender también a las tardes los servicios de la Seguridad Social, aunque no ha detallado si esta atención será presencial o a distancia

Según ha explicado en los pasillos del Congreso, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la actualidad ya hay algunas oficinas provinciales de la Seguridad Social, está atendiendo consultas de manera telefónica. "No hay ninguna administración que atienda por la tarde. Me gustaría poder llegar a un acuerdo con los agentes sociales en ese sentido, no sé si será posible", ha dicho Escrivá.

En otro orden de cosas, el ministro ha negado que exista un "colapso" de la Seguridad Social, como sugiere el PP, y ha dicho que el organismo está desplegando algunas medidas para agilizar sus servicios. Uno de ellos es que algunas oficinas provinciales, especialmente aquellas con menor población, están asumiendo trámites y expedientes de otras ciudades más grandes, algo que está "funcionando razonablemente bien".

Otras de las iniciativas emprendidas en el seno de la administración pública es la implantación de nuevas tecnologías y el uso de videollamadas de forma experimental. "Estamos ensayando muchas cosas y vamos viendo los resultados progresivamente", ha comentado el ministro, que no obstante ha puesto el énfasis en la necesidad de reforzar las plantillas.

Asimismo, el ministro ha rechazado que el organismo no atienda a las personas que lo necesitan y ha garantizado que la Seguridad Social "atenderá" a cualquier persona que tenga una necesidad urgente. "Quien va a una oficina y tiene una cuestión a resolver, rápidamente se le resuelve y se le atiende en ese momento", ha garantizado el ministro.

El PP pide corregir el colapso

Enfrente de estas alegaciones se sitúa el PP, que ha denunciado mediante una interpelación urgente al ministro las "deficiencias" y "dificultad" para realizar determinadas gestiones.

"La Seguridad Social ha colapsado", ha denunciado Elvira Rodríguez en la interpelación. La diputada del PP ha ironizado sobre el asunto diciendo que "es más difícil conseguir una cita que el presidente del Gobierno diga una verdad".

De hecho, la diputada se ha referido a la ley de servicio de atención al cliente, en concreto a la obligación de responder al 95% de las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias en menos de 3 minutos y la resolución del tiempo de resolución de reclamaciones a un máximo de 15 días. "¿Por qué no aplican esto en la Administración"?, ha preguntado Rodríguez.

En este sentido, la diputada del PP ha denunciado que los españoles, cuando se dirigen a la administración, "no se la encuentran". El ministro ha señalado que entre 2012 y 2018 se crearon 1.500 plazas acumuladas, mientras que desde el 2019 hasta ahora se han creado 5.000 plazas.