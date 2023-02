OPPO quiere ser referencia en los teléfonos plegables mejorando las cámaras

Cada vez la apuesta por el segmento de los teléfonos plegables es mayor, lo que no es de extrañar debido a que es de los pocos mercados que crece actualmente dentro de los smartphones. Pues bien, se ha conocido que OPPO quiere convertirse en el líder del segmento y, por ello, hará una gran apuesta para su próximo modelo que se espera que llegue en 2023.

El terminal del que hablamos será el OPPO Find N3, y será una evolución muy mejorada del nuevo modelo que está saliendo esta vez de las fronteras de China. Aparte de los habituales avances que se suelen producir en el hardware, parece que la compañía tiene intención de apostar por dar un salto cualitativo muy importante en lo que tiene que ver con la fotografía. De esta forma, se busca superar a los rivales que tendrá en el mercado, tanto los que lance Samsung como el resto de fabricantes que apuestan por él (como Xiaomi o Huawei… a la espera que Apple dé señales de vida, algo que cada vez parece más complicado).

Una gran cámara para el OPPO Find N2

El Find N2 ya era un modelo que incluye una cámara importante, donde no falta un sensor principal de 50MP y opciones como por ejemplo la colaboración con Hasselblad o el uso de la NPU MariSilicon X. Pero la compañía asiática desea ir un paso más allá. Y, para conseguirlo, apostarán por el uso de un elemento tipo periscopio que aumentará las opciones de teleobjetivo de una forma muy clara y que permitirá trabajar con el zoom como nunca se ha logrado con teléfono plegable. Eso sí, se espera que Huawei dé un paso similar, por lo que tendrá competencia en el mercado.

OPPO

La lente de la que hablamos no hará que el dispositivo tenga que aumentar el grosor del espacio destinado para la cámara, lo que será muy importante para que no se rompa un diseño llamativo y que la ergonomía sea adecuada. Además, el poder obtener aumentos sin tener que recurrir al uso de tecnología digital, permitirá que la precisión sea mucho mejor. Y, esto, puede ser diferencial en el OPPO Find N3 en el caso de conseguir lo que se ha indicado. Según la fuente de la información, el terminal del que hablamos podría heredar lo que se verá en el OPPO Find X6 Pro.

Los plegables se posicionan como el futuro

Cada vez esto está más claro. Esto no quiere decir que los terminales tradicionales vayan a desaparecer, pero está claro que cada vez serán más habituales los dispositivos con pantalla plegable que permiten algunos usos avanzados que pueden incluso sustituir a los tablets. Por lo tanto, OPPO acierta a no perder el paso en este segmento del mercado y, por el contrario, sorprende que otros -como Apple- no tengan presencia todavía.