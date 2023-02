Cómo bloquear las llamadas de números ocultos en los iPhone de Apple

¿Cansado de recibir llamadas en las que no ves el número entrante? Seguro que sí, ya que estas generalmente son de publicidad y no dejan de ser toda una molestia. Pues bien, si el teléfono que tienes es un iPhone, te vamos a contar cómo puedes solucionar esto de una vez por todas utilizando las opciones que ofrece el propio terminal de Apple.

La compañía de Cupertino ha pensado en los usuarios que están cansados de recibir llamadas de números ocultos y, por este motivo, existe una herramienta que permite bloquearlo de una forma muy sencilla. Además, las consecuencias de esto no las notarás, ya que no afecta al funcionamiento habitual de iPhone. Simplemente, dejarás de ser molestado por campañas de marketing o vendedores que desean que les compras alguna cosa que, generalmente, no utilizas. Por lo tanto, todo son beneficios como vas a comprobar.

Bloquea llamadas de números ocultos en los iPhone

Te vamos a mostrar cómo conseguir esto, paso a paso, y que no tengas que realizar acción alguna por cada llamada sin identificador. Es decir, que todas las que se detecten que son así, no las verás en la pantalla ni sonará nada en el iPhone. Por lo tanto, para ti será como si nunca se hubiera producido (luego en la propia configuración puedes revisar las bloqueadas si así lo deseas y, además, estas se envían al buzón por motivos de seguridad). Esto es lo que tienes que hacer:

Una vez que están en la pantalla principal del teléfono, tienes que acceder a la Configuración de este. Una opción para hacer esto es pulsar en el icono con forma de engranaje que hay en la lista de aplicaciones instaladas.

Ahora busca el apartado llamado teléfono y, allí, tienes que ir hacia la parte baja de la pantalla hasta que encuentres una opción llamada Silenciar llamadas desconocidas (o similar).

Verás que el deslizador que activa esta función está deshabilitado, debes pulsar en él para cambiar la situación y que deje de estar de color gris.

Hecho esto has finalizado, y las llamadas sin identificador no las volverás a sufrir en tu iPhone.

Pexels

Utiliza la función por un periodo de tiempo

Esto es completamente posible lograrlo en los iPhone, por lo que la herramienta de bloqueo es bastante efectiva gracias a sus opciones. Para hacer esto, debes acceder al apartado Enfoque de la Configuración del terminal. Ahí debes elegir No molestar. Esto hará que las llamadas se deriven al buzón de voz por el tiempo que tengas activa la opción que hemos comentado (que se desactiva siguiendo los mismos pasos). Así de sencillo es todo y, si deseas hacer lo mismo en un Android, puede ver cómo conseguirlo en este enlace.