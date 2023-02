Cómo bloquear las llamadas de números ocultos en los teléfonos Android

Seguro que en más de una ocasión has recibido una llamada sin identificación en tu Android, y debido a que no sabes has descolgado. Y, al final, era publicidad o algo que te interesaba incluso menos. Pues bien, si quieres acabar con este inconveniente, te vamos a mostrar los pasos que debes dar para conseguirlo.

En el sistema operativo de Google existe una forma de bloquear este tipo de llamadas, sin que el resto de las funcionalidades del teléfono se vean afectadas. Por lo tanto, hablamos de un proceso sencillo y sin peligro, lo que la hace ser de lo más recomendable para olvidarte de los números ocultos. Por cierto, es posible conseguir esto en la práctica totalidad de los smartphones Android, ya que todos los modelos actuales cumplen con la versión mínima exigible del desarrollo para ello.

Así bloqueas a los números ocultos en Android

En el primero de los casos, vamos a tomar como referencia el sistema operativo sin modificaciones, que es lo que ofrece la gran mayoría de los terminales Android actuales (al menos en la aplicación Teléfono, que es la que debes utilizar). Estos son los pasos que tienes que dar para olvidarte de los molestos centros de datos o de compañías de publicidad:

Abre la aplicación Teléfono de forma habitual y, una vez en ella, pulsa en el icono con tres puntos verticales que hay en la parte superior derecha de la pantalla.

En estos momentos accede a Configuración y, luego, selecciona Bloquear números (puede tener un nombre distinto, pero muy parecido). Entre las opciones que verás aquí está Bloquear llamadas desconocidas. Activa el deslizador correspondiente.

Hecho esto, puedes ir a la pantalla principal del teléfono, ya que has acabado y los cambios tienen efecto instantáneo.

Pexels

Pasos para los teléfonos Samsung

Si tienes un terminal de la firma coreana, tienes que realizar unas acciones que son un poco diferentes. Te las indicamos a continuación:

Ejecuta la aplicación Teléfono y da uso a Más opciones (en el icono con tres puntos que hay en la zona superior derecha). Tienes que acceder a Configuración.

Selecciona Bloquear números y, aquí, justo debajo, verás un apartado llamado Bloquear núcleo desconocidos/privados. Activa esta función y, entonces, los cambios tienen efecto.

Has finalizado.

Si deseas revisar la lista de llamadas desde números desconocidos que has recibido, y de las que no te has enterado, puedes verla en la Configuración de la aplicación Teléfono de Android. Dentro de Bloquear números está la opción que buscas para ver si te habrían molestado mucho si no tuvieras activa esta opción.