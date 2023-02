No, Apple no tiene intención de acabar con el iPhone Plus... por ahora

Andan las cosas interesantes en lo que tiene que ver con la gama de teléfonos iPhone 14. Al principio parecían que no arrancaba especialmente bien, pero ahora mismo los modelos Pro se han estabilizado y cumplen con los objetivos que tenía Apple para ellos. Otra cosa son las otras dos variantes, especialmente la Plus, que en estos momentos se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para la compañía de Cupertino.

El motivo no es otro que la baja demanda que existe para comprar el iPhone 14 Plus. Los datos son los que son, y ahora mismo existen algo más que indicios que muestran que este no es un modelo que esté funcionando bien en el mercado. Un ejemplo de lo que decimos es que ahora mismo este terminal es el responsable de únicamente 5% de los pedidos de pantallas que realiza Apple para ensamblar nuevos terminales de su gama de teléfonos. Excesivamente… poco. Y, claro, las especulaciones respecto a su negro futuro cada vez son más fuertes.

Unos datos que son demoledores

A lo antes indicado se suma que las informaciones sobre ventas también indican que los iPhone 14 Plus no son muy demandados, y que a las tiendas les cuesta un mundo sacar el stock que tiene… por lo que no piden nuevo. La suma de todo esto tiene como consecuencia que no sean pocos los que creen más que posible que en la nueva generación de teléfonos de la firma norteamericana el dispositivo del que hablamos sea, simplemente, historia.

Pero, por los datos que se han conocido, parece que Apple, todavía, no opina eso. Es decir, que en 2015 todavía se le dará una oportunidad. Los motivos para que esto sea así son de los más variados. Van desde tener que realizar unos pedidos mínimos -ya establecidos y firmados- a los suministradores de pantallas con las dimensiones de la variante Plus e, incluso, la creencia en la firma de la manzana mordida respecto a que este smartphone tiene todavía cosas que decir en el mercado. Por lo tanto, en septiembre de 2023 todo apunta a que se mantendrá vivo.

Apple

Pero, claro, este pude ser el canto del cisne, ya que, si todo sigue igual, a buen seguro que en Apple no se andarán con remilgo y acabarán con este modelo… que posiblemente no le proporcionará unos beneficios suficientes si todos siguen como hasta ahora. Y ya sabemos cómo se las gasta Tim Cook en estos casos.

La falta de innovación, clave en los iPhone 14 Plus

Para el modelo básico y con pantalla más pequeña, esto no es tan relevante, ya que lo enmascara con su precio. Pero, en el Plus, las cosas son diferentes. No se incluyen novedades suficientes para ser atractivos, y por este motivo las variantes iPhone Pro son las que se llevan la palma. Y, como no parece que con la nueva generación de los teléfonos que se anunciarán este mes de septiembre de 2023, todo apunta a que este terminal tiene las horas contadas en el mercado… a medio plazo, eso sí.