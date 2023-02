Personaliza Spotify a tu gusto: evita escuchar las canciones que no te gustan

Si hay algo que destaca en Spotify es lo bien que ‘entiende’ lo que le gusta a cada usuario. Pero, de vez en cuando, se equivoca y hace que algunos artistas a los que no deseas prestar la más mínima atención los tengas que escuchar. Pues bien, te vamos a mostrar opciones que se incluyen en la aplicación para dispositivos móviles (teléfonos o tablets) para evitar justo esto.

Lo cierto es que la compañía, que cuenta con el servicio en streaming más utilizado a nivel mundial, acaba de superar los 200 millones de usuarios nada menos, ha pensado en esta posibilidad y ofrece algunas herramientas que encajan exactamente con lo que necesitas. Por cierto, todo lo que harás tendrás que hacerlo con pistas o datos que no estén en una lista de reproducción, ya que en este caso primero lo que no te gusta tienes que sacarlo de este lugar para, después, proceder con las posibilidades que te vamos a comentar.

Las dos opciones que ofrece Spotify para personalizarlo

Está muy bien eso de poder indicar que una canción o artista te gusta -y es fundamental para que la plataforma sepa exactamente lo que debe recomendarte-. Pero, seguro, que cuando llevas algún tiempo en el que esta te cuela un artista al que odias con todas tus fuerzas, has pensado que sería bueno poder indicar que este no te gusta. Pues bien, existe esa posibilidad pese a que tú no lo sepas.

Por ejemplo, cuando suena una canción de la que ya estás más que aburrido o, simplemente, te parece mala, lo que tienes que hacer es acceder en el terminal móvil (sea un smartphone o tablet, en los clientes para ordenadores esto no es posible hacerlo) a la pantalla que muestra la reproducción activa. En ella, pulsa en los tres puntos que hay en la zona superior derecha y, entonces, entras en un apartado que tiene diferentes posibilidades. Una de ellas es la que se denomina Ocultar canción y es esa la que debes utilizar. Al hacerlo no la volverás a sufrir.

SmartLife

También con los artistas

De la misma forma, si accedes al perfil de un artista, no daremos nombres, no quieres saber nada más de él, lo que tienes que hacer es elegir No escuchar a este artista. Al hacerlo, en Spotify entienden que no quieres que te recomienden nada más de él y, por lo tanto, no entrará en esas listas que se crean de forma automatizada para ti -y, ni mucho menos, en nada de lo que se lance para explorar nuevas posibilidades musicales-.

Algo importante que debes saber es que puedes revertir la configuración que has establecido tanto en artistas como en canciones, por lo que en Spotify se ha pensado en todas las opciones para que el servicio se ajuste a lo que necesites.