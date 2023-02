Google Maps se hará más verde: permitirá planificar la carga de coches eléctricos

El avance de los coches eléctricos es cada vez mayor, por lo que no es de extrañar que todas las compañías que tienen servicios relacionados con el mundo del motor se estén adaptando. Una de ellas es Google, que va a dar un paso importante al respecto en su aplicación Maps. Te contamos exactamente de qué se trata.

Desde el 2021, la firma norteamericana incluye en la versión de Google Maps de la que hablamos para Android Auto opciones que permiten generar rutas en las que se tiene en cuenta los puntos de carga eléctrica. Pero, esto, hasta la fecha no ocurre con la aplicación para iOS o Android. Y, para el último sistema operativo que hemos indicado, las cosas por suerte van a cambiar en poco tiempo.

Y lo cierto es que tiene toda la lógica del mundo, ya que no todos los coches eléctricos que hay en el mercado utilizan Android Auto, por lo que no pueden realizar de una planificación adecuada con Google Maps para estar seguro de que van por una ruta donde no tendrá problemas a la hora de encontrar lo necesario para cargar la batería del coche antes de que esta se termine. Y, esto, es algo de lo que se han quejado los usuarios y, claro, desde la firma de Mountain View están tomando las medidas oportunas.

Google

Ya se está preparando a Google Maps

En la versión 11.65 de la aplicación de la que hablamos se ha encontrado varios indicios de la llegada de la opción de crear rutas en las que se establecen las mejores opciones, teniendo en cuenta los puntos de carga eléctrica que existen en las carreteras, lo que es de gran ayuda y asegura a los que apuestan por los EV que podrán seguir utilizando el trabajo de Google de una forma óptima.

Algunas opciones que se han detectado son desde avisos para los usuarios (como por ejemplo el que señala al conductor que le queda poca batería a la llegada del punto de carga, para que de esta forma que no se asuste en exceso). Y, también, la indicación que le deja claro al conductor que para llegar al lugar deseado no es posible establecer una ruta adecuada. Por lo tanto, las cosas están bastante avanzadas, por lo que parece. Además, se espera que la interfaz de usuario sea idéntica a la que existe actualmente en Android Auto.

Será necesario suministrar información del coche

No está nada claro cuál será la versión en la que esta nueva función será activada por parte de Google, pero lo que no se podrá evitar es que se tenga que proporcionar algunos datos del coche eléctrico que se tiene. Un ejemplo será indicar la carga de la batería del vehículo en cuestión e, incluso, el tipo de adaptador que se utiliza en las estaciones de carga. Si no es así, no parece posible que se puedan establecer rutas adecuadas y efectivas.