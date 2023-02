‘La firma de Dios, ‘Blum’, ‘Canción Exploder’ y ‘Los últimos días de Maradona’, nominados a los II Premios Ondas Globales del Podcast

Hoy se han dado a conocer en Málaga los nominados de la segunda edición de los Premios Ondas Globales del Podcast. La firma de Dios, Blum, Canción Exploder, Los últimos días de Maradona, AdolesZentes, Los papeles, Chapapote: la mancha del Prestige, Cada capa de l’atmosfera, y Artxipelagoa son algunos de los 65 nominados de las 13 categorías postulables en los galardones que buscan reconocer lo mejor de la industria del podcast en español.

Los nominados a los premios, organizados por PRISA Audio y Cadena SER, han sido seleccionados de entre 1.178 candidaturas procedentes de 18 países, lo que ha supuesto un aumento del 25% de candidaturas oficiales con respecto a la primera edición. Una cuarta parte de las nominaciones proceden de productoras independientes, otro 25%, de medios de comunicación y la otra mitad de plataformas de audio o productores líderes del podcast en el ámbito hispanohablante.

La decisión del jurado, que está compuesto por expertos de la industria del audio, la comunicación y la creatividad publicitaria de diferentes países, se ha comunicado este miércoles, 1 de febrero, en una presentación oficial celebrada en el Ayuntamiento de Málaga. Al encuentro acudieron el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, cuyas instituciones apoyan los galardones. También estuvieron presentes representantes de Amazon Music y Audible, patrocinadores de los Premios, junto con María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de PRISA Audio y directivos de PRISA en Andalucía.

La cita desveló asimismo la fecha y localización de la ceremonia de entrega de galardones que, por segundo año consecutivo, serán celebrados en la capital de la Costa del Sol. Los caballitos se entregarán en una gran gala el 3 de mayo en el Teatro Soho CaixaBank, el mismo escenario que en la edición anterior.

La presentación oficial de los nominados a los galardones de 2023 arrancó con la intervención de la directora general de PRISA Audio, María Jesús Espinosa de los Monteros: “Estamos muy felices de celebrar por segundo año consecutivo estos premios en Málaga y Andalucía, una tierra que nos acogió el pasado año con los brazos abiertos y con una repercusión y éxito de convocatoria abrumadores. En esta segunda edición, los Premios Ondas Globales del Podcast se consolidan como la gran referencia del sector en español y desde PRISA Audio estamos muy orgullosos de ser los anfitriones”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, destacó que los premios Ondas Globales del Podcast "encajan a la perfección con la provincia pujante, moderna, tecnológica, abierta al mundo y amante de la libertad que defendemos y promovemos". Rivas subrayó que este evento internacional constituye una gran oportunidad para la promoción del destino Costa del Sol y también para impulsar la provincia como un polo de creación de contenidos y de innovación.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, celebró también que la ciudad sea de nuevo el escenario de estos galardones, lo que demuestra que esta provincia “innova, emprende, se reinventa y es acogedora de grandes ideas, que es la mejor forma de progresar como sociedad”. Tras agradecer la iniciativa del Grupo PRISA y el esfuerzo para convertir a Málaga en foco hispanohablante de los medios audiovisuales, en colaboración con todas las demás instituciones, la delegada de la Junta ha destacado que estos premios son además una “magnífica forma de dar visibilidad a la industria del podcast en español y reconocer la labor de todos sus profesionales”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el último en hablar celebrando que la ciudad vuelva a acoger los Premios y consideró que “estos galardones son una oportunidad más para incrementar la notoriedad cultural y tecnológica de Málaga en todo el mundo, especialmente en los territorios donde se habla español, y no solo donde es la primera lengua”. En este sentido, De la Torre se refirió al Festival de Málaga, “pues al igual que la ciudad es la capital del cine en español también lo es, por segunda vez, del podcast en español a través de los Premios Ondas”.

Por su parte, Craig Strachan, responsable de Podcasts para Europa, Australia y Nueva Zalanda en Amazon Music, ha querido destacar el buen comportamiento de esta industria y el compromiso de la compañía con los Premios. Según Strachan, “el consumo de audio en español ha aumentado exponencialmente en los últimos años y estamos orgullosos de poder conectar al público con los podcasts que más les gustan, desde contenidos Amazon Exclusives al catálogo de shows de Wondery, pasando por los episodios favoritos de Ser Podcast, Podium Podcast o El País. Este año hay una estupenda variedad de contenidos nominados a los Premios y estoy deseando conocer ya a los ganadores”, apostilló.

El vicepresidente y responsable de Audible en Europa, Matthew Gain asegura: "Estamos encantados de apoyar la II edición de estos Premios, unos de los galardones más relevantes de nuestra categoría en España y para la comunidad hispanohablante. Nuestro último estudio global, Audible Compass 2022, mostró un importante crecimiento en el consumo de formatos de entretenimiento de audio en España, concretamente un 18% más respecto a 2021, lo que significa que más del 70% de los españoles consumen entretenimiento en formato audio habitualmente. El audio entretenimiento está en alza en España y Audible está muy comprometido con seguir proporcionando contenidos de alta calidad y celebrando los logros de nuestra industria".

Durante el evento, que fue retransmitido en directo a través de la cuenta de Youtube de los Ondas, se recordó que a mediados de marzo se anunciará el fallo definitivo de los ganadores de las 15 categorías de los Premios. Además de los ganadores en las 13 categorías de nominados, el jurado otorgará por méritos dos Premios Especiales: el Mejor Podcast Revelación y el Premio Especial a la Trayectoria en la Industria.

Los Premios Ondas Globales del Podcast se consolidan como los principales galardones dedicados exclusivamente a este sector en el mundo hispanohablante. El pasado año otorgaron 21 estatuillas en una ceremonia celebrada en el Teatro del Soho CaixaBank, en Málaga. El 3 de mayo, su segunda edición rendirá homenaje a los trabajos más excelentes de podcasters, productores, guionistas, plataformas, diseñadores sonoros, actrices y actores de 2022.

Los nominados

Mejor Ficción

AdolesZentes, de Audible y Dadá Films (España).

Princess of South Beach, de Sonoro y iHeart (México).

Blum, de El Extraordinario (España).

La firma de Dios, de Podium Podcast (España).

El sonido del crimen, de Spotify y Podium Podcast (España).

Mejor Narrativo de No Ficción

Chapapote. La mancha del Prestige, de SER Podcast (España).

Después de Ayotzinapa, de Adonde Media (México).

Si no sabéis de mí, de Producciones del KO (España).

Revelaciones del bajo mundo, de El Colombiano (Colombia).

Los papeles, de TrueStory y El País Audio (España).

Mejor Conversacional

Se regalan dudas, de Dudas Media Productions (Estados Unidos-México).

La vida y tal, de Podimo (España).

Arsénico caviar, de Podium Podcast (España).

La Cruda, de Spotify (Argentina).

Expertas en nada, de Podium Podcast Chile (Chile).

Mejor branded-podcast

Volver a empezar, de Molo Cebrián para ACNUR (España).

Huesca 858. Los caminos de Santiago del Alto Aragón, de La Coctelera Music para Diputación de Huesca (España).

La Gran D, de Podium Podcast para Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 (España).

Cuenta Bosques, de Caracol Podcast para Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia).

Blum, de El Extraordinario para Turismo de Suiza (España).

Mejor podcast experimental

Canción Exploder, de Adonde Media (Estados Unidos).

Un mundo maravilloso, de Spotify (Argentina).

Cada capa de l´atmósfera, de CCCB (España).

Azafata en Atacama, de Ochenta Podcast (Francia-Chile).

Crímenes. El musical, de El Extraordinario (España).

Mejor podcast internacional en lengua no española

Articles Of Interest, de Perisphere Productions (Estados Unidos).

Sorry About The Kid, de CBC Podcasts (Canadá).

Punk in translation: Latin X Origins, de Fresh Produce Media para Audible (Estados Unidos-México).

Who Killed Daphne, de Amazon Music y Wondery (Estados Unidos).

Inside Kaboul, de France Inter (Francia).

Mejor podcast en lengua cooficial del estado

El silenci de la Rambla, de SER Catalunya (en català).

ElMur, els noms de la memòria, de À Punt Mèdia (en valencià).

Artxipelagoa, de EITB Media (en euskera).

El Búnquer, de Catalunya Ràdio (en català).

Cada capa de l'atmosfera, de CCCB (en català).

Mejor diseño sonoro

AdolesZentes, de Audible (España).

Artxipelagoa, de EITB Media (España).

Ciudad Mágica, de Sonoro y Tenderfoot (México).

Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas, de COPE (España).

Dentrísimo, de Spotify y Podium Podcast (España).

Mejor guión

La firma de Dios, de Podium Podcast (España).

Gumaro de Dios, de Podimo (México).

La Diabla, de Akorde Media (Colombia).

Los últimos días de Maradona, de Adonde Media y Spotify (Argentina).

Los papeles, de El País Audio y TrueStory (España).

Mejor producción

Los últimos días de Maradona, de Adonde Media y Spotify (Argentina).

El Hilo, de Radio Ambulante y Vice (Latinoamérica).

Canción Exploder, de Adonde Media (Colombia).

Batman Desenterrado, de DC Comics y Spotify (Latinoamérica).

Costa Nostra, de Amazon Music y La Maldita (España).

Mejor episodio

Superman en Chile, de Radio Ambulante (Chile).

La geopolítica en los dibujos animados, del podcast Geopolítica Pop. De Spotify y El Orden Mundial (España).

38 luciérnagas, del podcast Fugas. Anfibia Podcast (Argentina).

Seis días en la guerra: diario de una resistencia, del podcast Un tema al día. De El Diario.es (España).

Jorge Drexler – Silencio, del podcast Canción Exploder. De Adonde Media (Colombia).

Mejor actor o actriz

Blanca Lewin por Cisne Rojo, de Amazon Music y Emisor Podcasting (Chile).

Juan d'Ors por La firma de Dios, de Podium Podcast (España).

Miguel Herrán por Secuestro virtual, de Audible (España).

Vicky Luengo por Blum, de El Extraordinario (España).

Alfonso Herrera por Batman Desenterrado, de Spotify y DC Comics (México).

Mejor anfitrión o anfitriona

Carles Porta en ¿Por qué matamos?, de Audible y True Crime Factory (España).

Cristina Mitre en El podcast de Cristina Mitre, de El podcast de Cristina Mitre (España).

Jorge Valdano en Los últimos días de Maradona, de Spotify y Adonde Media (Argentina).

Silvia Viñas y Eliezer Budassof en El Hilo, de Radio Ambulante y Vice (Latinoamérica).

Íñigo Domínguez y Ana Fuentes en Hoy en El País, de El País Audio (España).