Netflix desvela cómo quiere acabar con las cuentas compartidas, y es un drama

Pues bien, se esperaba que ocurriera y, al fin, ha pasado. Netflix ha comunicado la forma en la que procederá para que no se puedan compartir cuentas de la plataforma. Por lo tanto, lo que era una intención de compañía, ya se torna en realidad y para que queden las cosas muy claras, la firma ha cambiado las condiciones de uso que hay que respetar. Es decir, que la decisión es tan real como inminente.

Las condiciones buscan que únicamente las personas que conviven tengan la opción de acceder a una cuenta, lo que elimina de facto la posibilidad de compartir nada debido a que se activan unos procesos con el objetivo de evitar justo esto. ¿Y cuáles son estos? Pues van desde el uso de las direcciones IP de acceso, pasando por los identificadores de los dispositivos que se tiene reconocidos -y que son habituales en un mismo lugar-. Por lo tanto, la fiabilidad apunta a ser alta, algo que dudaban algunos que se pudiera conseguir.

El caso es que las nuevas condiciones del servicio son las siguientes (al menos en lo que afecta al compartir cuentas): "Cualquier persona de tu hogar (quienes convivan contigo en tu ubicación principal) puede usar tu cuenta de Netflix. Para asegurarte de que tus dispositivos estén asociados con tu ubicación principal, conéctate a la red wifi de esta, abre el sitio web o la aplicación de Netflix y reproduce algo al menos una vez cada 31 días". Blanco y en botella, que se suele decir.

No era exactamente lo esperado por parte de Netflix

La apuesta generalizada era que la compañía ofreciera a los usuarios la posibilidad de pagar un plus mensual para poder compartir una cuenta, e incluso existen pruebas en diferentes regiones para comprobar la efectividad de este sistema. Pero, por lo que se ve, la compañía no ha debido quedar muy satisfecha y ha sido mucho más agresiva en su decisión, ya que incluso se puede leer en la web que "las personas que no convivan contigo tendrán que usar su propia cuenta para ver Netflix. Podríamos impedir que se vea Netflix en aquellos dispositivos que no formen parte de tu ubicación principal". Aviso para navegantes.

Unsplash

Por lo tanto, ya se conoce cómo actuará Netflix para detectar cuentas compartidas y hasta dónde puede llegar en el caso de que esto ocurra. Pero, claro, asaltan dudas. Un ejemplo es qué ocurre si te vas de vacaciones o por trabajo a otro lugar y deseas dar uso a tu cuenta. Y, lo cierto, es que esto es algo que se puede considerar como un drama debido a que supone un esfuerzo adicional para los usuarios (y, quizá, pueda espantar a más de uno). Básicamente, habrá que dar uso a un sistema de códigos que se solicitan de forma personal para poder acceder de forma temporal desde otra ubicación. Esto, sinceramente, es un poco locura y simplemente añade complejidad a algo que no la tiene.

¿Cuándo se aplicará esto?

Esto es algo que no ha desvelado la compañía por el momento, pero lo que sí es seguro es que la aplicación sucederá en algún momento de 2023. Por lo tanto, si eres de los que tiene una cuenta compartida en Netflix, ya puedes ir tomando las medidas oportunas y valorar si el sistema de códigos es algo que te merece la pena soportar.