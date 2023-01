Garamendi denuncia los cambios constantes en la regulación energética del Gobierno

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, denunció este martes que los cambios normativos que aplica el Gobierno en el sector energético de forma "permanente" para afrontar la transición energética: "Están dañando la seguridad de los inversores y de las empresas".

Garamendi advirtió al Gobierno que si quieren cumplir los objetivos medioambientales "Las empresas tienen que ganar dinero". "Si no ganan dinero, es muy difícil plantear estos temas", concluyó, antes de pedir que la transición energética se lleve a cabo de forma ordenada y con neutralidad tecnológica para no perjudicar a la industria.

En referencia a la política energética, Garamendi pidió al Gobierno "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma" y comparó la inseguridad jurídica que, en su opinión, genera la ley del Solo Sí es Sí, del Gobierno, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que se deben invertir 300.000 millones de euros.

En esta línea, afirmó que "sin seguridad jurídica por muchos fondos europeos que nos den, las empresas no invierten". Además, criticó que no exista una unidad de mercado en Europa. "Cada uno va como va", lamentó Garamendi, quien puso como ejemplo que mientras se han cerrado 11 plantas de carbón en España "en Alemania las están abriendo".

El gran ausente en la reunión del SMI

Mientras el Ministerio de Trabajo se reunía con los sindicatos, CC OO y UGT, para abordar la segunda ronda de encuentros sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el gran ausente de la reunión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el encuentro entre Gobierno y sindicatos. "Solo se quiere la foto", indicó este martes Garamendi, que manifestó que la fijación del SMI es "una facultad del Gobierno" y no del diálogo social.

Garamendi acusó este martes al Gobierno de no querer tratar la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos que se verían afectados por el alza salarial, uno de los puntos de choque entre la patronal y el Ejecutivo. En palabras del presidente de la patronal, si el Gobierno no quiere tratar esa situación "que nos digan la cifra y ya está".

Garamendi busca un incremento del salario mínimo del 4% para el próximo año (1.040 euros al mes en 14 pagas), siempre y cuando el Ejecutivo se comprometa a modificar la ley para indexar los contratos públicos a este incremento y haga una rebaja de cotizaciones del 20% en el sector agrario, más afectado por el SMI. Una propuesta que difiere de la horquilla propuesta por el grupo de expertos del Ministerio, que propusieron elevarlo 46 y 82 euros al mes para que el Ejecutivo cumpla con su compromiso de llevar esta renta al 60% del salario medio.

"Los expertos a mí no me tienen nada que decir. Yo represento a las empresas y son las que pagan los salarios. Por tanto, está la horquilla. ¿Y? ¿Se habla del campo? No. Pues poco hay que hablar", aseveró.

Además, Garamendi ha responsabilizado al Gobierno de la ausencia de la CEOE en la mesa de diálogo del SMI por la falta de propuesta concreta del Ejecutivo. Fuentes de la patronal CEOE informaron este lunes a CincoDías de que no se presentarían a la cita alegando que no hay una convocatoria formal y que no se ha estudiado su propuesta. “Quedamos a la espera que recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad con nuestras organizaciones”, señalaron fuentes de esta institución.