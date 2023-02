Los Escarrer se abren a diluirse en Meliá en una futura fusión con un gigante mundial

El proceso de concentración en el sector hotelero continúa imparable bien a través de la compra de activos o bien a través de la adquisición de marcas. El último ejemplo se produjo en 2021 con la compra de Apple Leisure Group por parte de Hyatt por 2.300 millones de euros. Y Meliá, la primera hotelera española, con 342 hoteles en operación y otros 57 contratos firmados para los próximos años, está en el punto de mira de los grandes grupos internacionales, especialmente los estadounidenses que lideran el top 10 mundial como Marriott, Hilton, IHG, Wyndham o Choice.

En una entrevista con Cinco Días, el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, reconoce que ya han recibido ofertas en ese sentido, pero que se han descartado. “Se nos han acercado algunas compañías, pero hemos considerado que tienen poco encaje estratégico. Por ahora se han descartado y no hay nada en el radar. Pero eso puede darse en el futuro. Siempre que fuera un proyecto que tuviera sentido, que aportase mucho valor y que llevara a liderar a Meliá el negocio vacacional en el mundo, la familia Escarrer no tendría ningún problema en diluir su peso en el capital”, recalca. En la actualidad, los Escarrer poseen el 54,3% del capital, repartido entre el 48,954% que poseen del capital a través de una acción concertada (Hoteles Mallorquines Agrupados, Hoteles Mallorquines Asociados y Hoteles Mallorquines Consolidados) y el 5,387% adicional que está en manos de Gabriel Escarrer Juliá, fundador y presidente no ejecutivo del grupo, a título personal”.

En un escenario de fusión, Escarrer recalca que Meliá lideraría en cualquier caso la empresa resultante. “La pandemia ha puesto de manifiesto quién ha salido fortalecido y quién debilitado. Y Meliá ha salido muy fortalecida porque ha hecho los deberes en ventas directas y digitalización. Los grandes grupos de EE UU son los que están liderando el proceso de concentración en el mundo y Meliá espera hacerlo en el futuro”, señala. Y Escarrer pone como ejemplo el acuerdo firmado con la vietnamita Vinpearl para incorporar 32 hoteles a su cartera. “Vinpearl solo ha sellado acuerdos con Meliá y Marriott”.

Subida de tarifas del 30%

El consejero delegado reconoce la compañía ha podido superar la inflación, el principal obstáculo que afrontaron las compañías hoteleras en 2022, con una fuerte subida de precios. “En los nueve primeros meses de 2022, la mejora media de tarifas fue del 29,7%. Aquellas empresas que tengan un mayor control sobre sus ventas directas, como Meliá, han tenido un mayor control sobre sus precios y han podido repercutirlo mejor que aquellas que dependen más de la turoperación o de las agencias de viajes online”. Frente a las críticas por los elevados precios que se cobran en los hoteles de lujo en España, Escarrer cree que todavía tienen recorrido al alza. “Hemos malacostumbrado al cliente en España. Los hoteles de lujo en España son extraordinariamente competitivos en precio. Las grandes cadenas de lujo que han aterrizado en España, como Rosewood o Four Seasons, están en tarifas de 1.200 o 1.500 euros por noche, pero esos mismos hoteles en París, Roma o Londres no bajan de 3.500 o 4.000 euros”.