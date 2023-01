Estrenos que llegan a Filmin en febrero de 2023: todas las series y películas

Si hay una plataforma de vídeo en streaming diferente en España, esta es Filmin. Los contenidos que ofrece no son los habituales de los circuitos comerciales, y esto le hace conseguir un poso de distinción que muchos agradecen. Te contamos los estrenos en series y películas que llegan en el mes de febrero de 2023 al servicio.

La reposición de la mítica serie de Doctor en Alaska es de lo que más llama la atención entre todo lo nuevo que se tiene preparado. Un doctor recién licenciado es destinado a un pueblo de Alaska que, como poco, es particular por las personas que viven en él. Joel Fleischman no acaba de encajar, pero eso irá cambiando poco a poco. Diálogos míticos y una excelente trama que hará que se pasan las horas muertas disfrutando de lo que se ve, llega en formato remasterizado para que esta creación de culto se siga disfrutando por completo. Se estrena el 7 de febrero.

Si hay que elegir una película, posiblemente esta sea Before, Now & Then. Una historia de superación en la que se muestra cómo de duro es reinventarse en la realidad. Con una interpretación fantástica, ganó un Oso de Plata en el Festival de Berlín por ello, es una creación que te dejará casi sin habla y seguro que pasas un rato excelente comprobando que lo que llega desde Asia es mucho más que El juego del calamar. Podrás verla el 17 de febrero.

El resto de los estrenos en Filmin para febrero de 2023

Te dejamos la lista de todo lo que se estrena en la plataforma y que, por lo tanto, podrás disfrutar entre series y películas (y, lo cierto, que no está nada mal por número, todo hay que decirlo). Es lo siguiente lo que debes tener bien apuntado en tu agenda para no perderte nada de lo nuevo en el servicio VOD:

Series

Choque de futuros 1918-1939: estreno el 3 de febrero

Grantchester: estreno de la quinta temporada el 3 de febrero

The Curse: estreno el 14 de febrero

Stonehouse: estreno el 21 de febrero

We Are Lady Parts: estreno el 28 de febrero

Películas

99 Moons: estreno el 3 de febrero

El agua: estreno el 3 de febrero

Una lección criminal: estreno el 10 de febrero

Dentro del Chelsea Hotel: estreno el 10 de febrero