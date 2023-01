Buenas noticias: la versión de prueba aplicación nativa de macOS es una realidad

Si eres de los que utilizan la versión de WhatsApp para macOS, seguro que hay algunas cosas que no te gustan del desarrollo existente. Una de ellas, seguro, es que no tienes acceso a las novedades que se disfrutan en la versión de prueba que existe en otras plataformas. Pues bien, esto es algo que se ha terminado.

Esta es una excelente noticia, ya que todos los avances que se van lanzando para conocer su funcionamiento antes llegan a la versión de prueba de WhatsApp, y esto es algo que no se podía disfrutar ni en los iMac ni en los MacBook. Al fin, desde la compañía propiedad de Meta se ha dado el paso de ofrecer esto a los usuarios. Pero, eso sí, se ha tenido que realizar un cambio importante en todo lo que tiene que ver con el software empleado. Y, esto, es algo muy relevante.

Cambios en la nueva versión de WhatsApp para macOS

Lo esencial es que todo está creado de forma nativa para el sistema operativo de Apple, por lo que se termina de una vez con la versión web modificada y maquillada que se utilizaba en los ordenadores de los que hablamos. De esta forma, se ha dado uso a Apple Catalyst que es una plataforma de desarrollo para los dispositivos de la compañía de Cupertino. Y, esto, asegura una gran sencillez a la hora de llevar el trabajo a otras plataformas como por ejemplo los iPad -que bien podría estar en camino de ofrecer la misma nueva interfaz con tres paneles-.

WBetainfo

De esta forma, aparte de poder acceder a las opciones de prueba de WhatsApp, se gana otras muchas cosas. Un ejemplo es un funcionamiento mucho más depurado y efectivo en el sistema operativo. Y, aparte, se consumen muchos menos recursos que con la versión actual y estable. Por lo tanto, ocurre lo que no hace mucho sucedió con el desarrollo de Windows. En consecuencia, son excelentes noticias para los que tienen en el cliente de la aplicación de mensajería, algo que dan uso constantemente para comunicarse tanto con conocidos como en todo lo que tiene que ver con el trabajo.

Cómo conseguir esta nueva versión de WhatsApp

Aunque no está anunciada oficialmente, no es especialmente complicado descargar esta versión que, eso sí, se debe tener en cuenta que no está considerada como estable, por lo que podría no funcionar especialmente bien en algunos momentos. Simplemente, tienes que acceder a esta página web y realizar la descarga de forma habitual la correspondiente instalación mediante el ejecutable conseguido. El caso es que son excelentes noticias y, lo cierto, es que, desde hace tiempo, está claro que WhatsApp está mucho más activa a la hora de ofrecer mejoras y más opciones a los usuarios.