El futuro Xiaomi 13S Ultra ya da señales de vida mostrando sus mejoras

La gama Xiaomi 13 fue anunciada en el mes de diciembre de 2022, con algunas mejoras que son interesantes y que la sitúan como una de las mejores que hay actualmente en el mercado. Pero esto no quiere decir que la firma asiática no esté trabajando para ofrecer mejoras para no perder su posición.

Entre los modelos que fueron anunciados, como ya es habitual, el Ultra no estaba presente y, esta, es la bala que se guarda Xiaomi para ofrecer una evolución adecuada tal y como hemos comentado antes. Pues bien, se han comenzado a filtrar datos respecto a lo que ofrecerá este modelo diferente respecto a los que ya se pueden comprar en China (en Europa no, pero esto es algo que va a cambiar en poco tiempo). Por lo tanto, este fabricante siempre se deja una bala en la recámara y, esto, es todo un acierto.

Lo que se ha conocido del nuevo Xiaomi 13S Ultra

Evidentemente, no es todo lo que ofrecerá el terminal, pero sí un pequeño adelanto de lo que se debe esperar de él. Así, por ejemplo, se mantendrá la apuesta por el uso de un procesador de Qualcomm, como ya es habitual en la gama alta de Xiaomi. Concretamente, el SoC elegido sería el Snapdragon 8 Gen 2, que es el mismo que el utilizado en el resto de la gama de producto. Pero, eso sí, parece que la idea de la firma es aumentar un poco la frecuencia de trabajo visto que el componente lo soporta sin problemas (esto, de confirmarse, podría impactar directamente con lo que espera ofrecer Samsung con sus Galaxy S23).

Xiaomi

Además, se da por seguro que el sensor principal que tendrá el modelo del que hablamos será el mejor que hay en los modelos ya existentes del Xiaomi 13: el Sony IMX989, un elemento de una pulgada y que tiene una calidad excelente (y al que no le falta la colaboración de Leica). Pero, como ocurre antes, se dará un paso para optimizar el funcionamiento aquí, siendo la opción elegida una cámara tipo periscopio mejorada que ofrecerá un zoom óptico mucho mejor, entre otras cosas.

Buenas noticias en su lanzamiento

Teniendo en cuenta que se mantendrá el uso de la pantalla AMOLED Samsung E6 (en este caso con bordes curvados), todos los datos que se han conocido del dispositivo -que tiene el nombre en clave Ishtar-, hacen pensar que será un equipo que se pondrá a la venta fuera de China. Y estas son excelentes noticias teniendo en cuenta lo que pasó en la generación anterior. Incluso, se tiene bastante claro cuándo será anunciado: en el transcurso del Mobile Congress de 2023 que se celebrará en Barcelona, y que también servirá para conocer la fecha de venta del resto de la gama Xiaomi 13 a nivel global.