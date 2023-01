El procesador Snapdragon del Samsung Galaxy S23 tendrá una gran sorpresa

Cada vez queda menos para que el Samsung Galaxy S23 sea oficial, concretamente esto ocurrirá el día 1 de febrero. Pese a todo lo que se ha conocido de este terminal hasta la fecha, incluso de forma oficial, todavía quedan algunos secretos que tiene guardados la compañía coreana para intentar sorprender a los usuarios. Y, uno de ellos, tiene que ver con el procesador que utilizará.

El componente que utilizarán todos los modelos que compondrán la gama Samsung Galaxy S23 está bastante claro desde hace tiempo debido al anuncio de un acuerdo que firmaron la compañía coreana y Qualcomm. El SoC en cuestión será el Snapdragon 8 Gen 2 para todos los modelos que venda la firma (y en cualquier región, lo que resulta novedoso). Esto es algo que ya ofrecen otros modelos que están a la venta, como el Xiaomi 13, pero por lo que aparece el utilizado para el nuevo Galaxy no será exactamente igual.

La gran diferencia del procesador del Samsung Galaxy S23

Según los datos que se han conocido, el procesador utilizado incluye algo que la hará ser mejor que el resto de lo que utilizan otros fabricantes: la velocidad de trabajo de sus núcleos será más alta, ya que llegará a los 3,36GHz (superando de esta forma los 3,2 que son los básicos del Snapdragon del que hablamos). Esto significa que por cada ciclo de reloj realiza más operaciones, lo que se traduce en una mayor capacidad de trabajo y, por extensión, del rendimiento. En definitiva, se apunta a una mayor potencia.

SamMobile

Habrá que ver cómo influye esto en la temperatura que alcanza el componente al funcionar a su máxima velocidad, pero lo normal es que en Samsung se hayan tomado las precauciones correspondientes para ofrecer un sistema de refrigeración optimizado que no pongan en peligro algo no al SoC -y que no haga que sea complicado sujetar el móvil por estar muy caliente de forma continuada-. Además, se ha indicado que esta plataforma diferente tendrá un nombre propio: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Una forma de ser diferentes, claro, pero hay que esperar para ver si esto se deja notar con las aplicaciones.

Nada de probaturas en la fabricación

Esto lo decimos debido a que había algunas informaciones que indicaban que la propia Samsung produciría en sus fábricas esta variante del Snapdragon 8 Gen 2, pero esto finalmente no será así -por lo que se mantiene la producción completa en TSMC-. Por lo tanto, las variaciones que se tengan que realizar en el procesador se realizan en el propio diseño o se ejecutan posteriormente por software. No hay otras posibilidades.