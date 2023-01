Huir de lo estándar y personalizar cada viaje es lo que viene

El tiempo de esos viajes organizados en los que un grupo se ve obligado a que todos sus miembros hagan cosas idénticas, a moverse a la vez, a ver los mismos lugares y a tomar iguales platos está llegando a su ocaso. La inteligencia artificial (IA) y la inmensa cantidad de datos que se obtienen de los viajeros han dado lugar a los modelos predictivos, “que todavía son un concepto pero que muy pronto pasarán a ser una realidad cotidiana”, señala José Antonio Pinilla, CEO de la multinacional tecnológica Asseco Spain y vocal asesor de la Mesa de Turismo de España. Estos modelos, que permiten personalizar los viajes de cada turista de acuerdo con sus gustos, preferencias, edad o procedencia, “son la tendencia del futuro cercano del sector turístico, y además de una manera exponencial”, añade Pinilla.

Todos los actores implicados, desde compañías aéreas, ferroviarias y automovilísticas, hasta estaciones y aeropuertos, alojamientos de todo tipo, plataformas de búsqueda o agencias de viaje podrán disponer y compartir los datos necesarios para “hacer una prescripción de las necesidades e intereses del viajero y convertir así su experiencia turística en algo único”, detalla el CEO de Asseco Spain. Un ejemplo de lo que va a pasar: un turista quiere conocer una ciudad y sus intereses son culturales. Con el modelo prescriptivo, se le preparará unos recorridos a medida según sus preferencias, sus acompañantes, su edad y demás características, más allá de visitar únicamente los museos más famosos.

La calidad de lo ofrecido por el sector va a empezar a medirse ya no solo por el buen servicio, ”que tendrá que mantenerse lógicamente”, dice José Antonio Pinilla, sino también por la planificación que antes y durante el viaje, y hasta después, se le ofrezca al interesado.

Los datos compartidos afectan al guía turístico, que tendrá que personalizar sus explicaciones, al hotel donde se alojen los clientes o a la oferta gastronómica del restaurante que se le recomiende, entre otros servicios.

Costes

Salir de lo estándar y lo masivo gracias a la IA no tiene por qué costar más caro, pues no se trata de dar servicios más lujosos, sino de poner a disposición de los turistas las ventajas del big data. “Al contrario, explica Pinilla, a las empresas del sector la tecnología les abarata los costes. Pensemos, por ejemplo, en un restaurante, que ya no tendrá que hacer la compra de todos los productos sino solo de aquellos que se van a demandar”.

Una nueva herramienta que también va a llegar al sector turístico es el metaverso. Fitur ha acogido la presentación de Soltour Travel Partners sobre la aplicación de esta tecnología “que marca la innovación”, en palabras de la experta internacional en tendencias y tecnología Silvia Leal. Los clientes de las agencias de viajes, grandes actores del metaverso turístico, conocerán sus destinos gracias a la realidad virtual, lo que sin duda cambiará la comercialización de los servicios turísticos.

Además de estas tendencias que marcarán en breve la actividad turística, cada día se presentan herramientas nuevas concretas. Pagos, reservas o alquileres pasan a ser digitales, como se pone de manifiesto en Fitur 2023. Un ejemplo es la solución que presenta Worldline, empresa especializada en medios de pagos y servicios transaccionales: el pago biométrico de cualquier servicio de un viaje mediante reconocimiento digital y facial. Asimismo, la cuenta a pagar tendrá la posibilidad de ser saldada a través del smartphone o tableta Android (tap on mobile).

La realidad aumentada, para que el turista se sirva de un asistente virtual durante su estancia en un resort o pueda analizar a tamaño real el vehículo que tiene ocasión de alquilar es otra herramienta que ya está aquí.

Para el turista, y para cualquiera, no dejan de ser un atractivo los robots. Estos dispositivos están llegando a España poco a poco, aunque todavía no son comunes en los aeropuertos, como sí lo son en Asia. Los pasajeros reciben de ellos información, servicios de hostelería, gestión de la tarjeta de embarque, aparcamiento del coche y hasta se ocupan de la limpieza y recogida.