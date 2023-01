Cómo es emprender en el mundo del cine

Emprender nunca es un camino sencillo. Pero siempre hay unos sectores más complicados que otros. El mundo del cine es uno de los que más dificultades presenta. Hoy en Territorio Pyme hemos podido hablar con Carlos Fernández y Lorena Ares, los guionistas y directores del cortometraje "Amanece la noche más larga" que está nominado a los premios Goya como mejor cortometraje de Animación. Para un corto de 9 minutos se han dedicado más de cuatro años. Estos y otros detalles y particularidades nos cuentan estos cineastas.

- ¿Cómo se os ocurre la historia de Amanece la noche más larga?

Desde hace años vivimos con la sensación de que se aproxima un profundo cambio que nos afectará a todos a escala económica y social. Tecnologías como la Inteligencia Artificial o la Blockchain, se van consolidando como aceleradores de dichos cambios. Hace unos 5 años leímos el relato "La muerte tenía un pecio" del 3 veces ganador del Goya Ángel de la Cruz y nos pareció inspirador para crear esta película que es una invitación al pensamiento crítico y a la acción individual, en busca de construir el mejor futuro posible y no dejar su diseño en las manos de los intereses de unos pocos.

- ¿Qué se va a encontrar el espectador?

Un cortometraje al óleo.

El espectador entra en una exposición en movimiento de la que al principio se siente ajeno, para ir descubriendo, poco a poco, que los óleos se convierten en espejos y que todo el corto no es sino una reflexión acerca de los miedos que nos impiden actuar, que nos hacen mirar hacia otro lado cuando sabemos que deberíamos tomar partido.

El estilo pictórico del corto es uno de sus grandes valores. Inspirado en las pinturas negras de Goya, en las marinas de Turner y las pinceladas de Francis Bacon, "Amanece la noche más larga" ha necesitado de 4 años de duro trabajo pues cada fotograma ha sido pintado individualmente para conseguir ese aspecto que le hace único.

- ¿A qué tipo de público se dirige el corto?

A toda persona que quiera analizar el momento tan delicado en el que nos encontramos. La propuesta es hacerlo a través del arte, pues éste nos permite desarrollar el discurso y la reflexión de una manera no literal. El cortometraje tiene una primera capa que sí presenta la literalidad de los diálogos entre los personajes, pero tiene otra más soterrada, podríamos decir que es casi subliminal, que susurra al subconsciente para traducir una reflexión profunda en una serie de emociones que inevitablemente son incómodas pues ese es el camino que a día de hoy estamos siguiendo.

- ¿Un cortometraje al óleo que se ha convertido en una exposición de Realidad Aumentada y conectada a la BlockChain?

Diseñamos y programamos una exposición de Realidad Aumentada que estrenamos en Animayo Gran Canaria con gran éxito. La exposición de arte era solo visible a través de los teléfonos móviles e invitaba a visitar los NFT de las piezas en una invitación a entender cómo los formatos de arte han evolucionado desde un cuadro al óleo hasta un NFT generado en la BlockChain. La exposición también se presentó en Bucarest de la mano del Instituto Cervantes en el prestigioso festival de cine Animest.

- Nominados a los Goya como Mejor Cortometraje de Animación, ¿cómo se recibe la nominación?

El Goya es el gran reconocimiento de la Industria del cine en España.

Como no podía ser de otra manera, recibimos esta nominación con orgullo y alegría sobre todo cuando pensamos en todo el equipo de artistas y técnicos que han hecho posible esta producción tan única. Resulta particularmente gratificante que esta nominación haya llegado a las pocas semanas de su estreno, que fue en octubre pasado y que en tan poco tiempo, ya cuente con 28 selecciones en festivales de cine, 8 premios, adquisición de derechos por Movistar y la calificación para los Oscars tras su estreno en EE.UU..

Han sido muchos años de trabajo para crear estos 9 minutos de animación y ver que la película ha conectado tan rápido es una alegría.

- ¿Cuánto tiempo se dedica a crear un corto desde que se forja la idea hasta que se termina de montar?

La animación es una técnica que requiere de tiempo, muchos conocimientos técnicos, sensibilidad artística y de más tiempo.

Esta película la hicimos en 4 años y medio. Sí: 9 minutos de animación en 4 años y medio. El caso es que el proceso artesanal que hemos diseñado exige muchísima dedicación. Pero claro, conseguir resultados únicos exige procesos únicos.

- ¿Es difícil emprender en el mundo del cine? ¿por qué?

En mi opinión, la del cine es una industria particularmente compleja, repleta de principios no escritos a los que se llega a través de años de experiencia. Desde la perspectiva de emprendeduría, se trata de una industria en la que considero fundamental tener conocimientos técnicos muy complejos, sensibilidad artística, conocimientos de un mercado en pleno cambio de modelo de negocio además, por supuesto, de capacidad de gestión financiera y equipos multidisciplinares. No es que no haya otras industrias que sean tan o más complejas que la del cine, pero sí creo que ésta tiene unas características muy especiales y que no he encontrado en otros sectores en los que he trabajado como puede ser el del videojuego, editorial o el tecnológico.

Creo que una de las razones que hacen tan único al cine es el concepto de lo que es una película: un proyecto artístico en el que docenas o cientos de personas trabajan al servicio de la visión de una sola persona (quien ejerce la dirección) pero también es un producto en el que se invierten millones de euros con el objetivo de recuperar la inversión y por supuesto, ganar beneficios. Así pues tenemos un equilibrio en constante tensión, por lo que considero que el papel del productor (el emprendedor), es tan sofisticado y difícil de desarrollar adecuadamente.

- ¿Qué es lo mejo y lo peor de la industria cinematográfica?

Diría que lo mejor es la pasión y energía que se respira durante todo el proceso de producción. Trabajar en la industria del cine es una experiencia enormemente gratificante para los que la amamos. Ver cómo las películas quedan para las generaciones futuras es un lujo y un orgullo como creadores. Desde la perspectiva empresarial, quizás lo mejor sea el enorme potencial que tiene el diseño y creación de las propiedades intelectuales. Cuando conectan, el potencial desarrollo comercial de la misma es enorme como todos sabemos.

Respecto a qué es lo peor ... diría que el constante peligro a enamorarte de la producción. La tensión del equilibrio que comentábamos antes. No pocas veces hemos visto cómo se superaban los límites de algunas producciones. Probablemente uno de los mayores retos de los productores es conseguir la mayor calidad artístico-técnica, sí, pero manteniendo la producción bajo estricto control.

- ¿Animarías a un emprendedor a que se inicie en el mundo del cine? ¿Por qué?

Animo a todo el mundo a emprender en aquel sector por el que sienta vocación y que le apasione y recomiendo a quien no tenga pasión por el sector del cine, a que se lo piense dos veces antes de entrar por el puro negocio, pues, en mi experiencia, el esfuerzo y sacrificio personal que exige es altísimo. Desde una perspectiva de negocio pura y dura, todos somos conscientes de las increíbles cifras que el sector mueve y de las previsiones de crecimiento que hay. En todo caso, es un sector muy relacional y que exige mucha experiencia y templanza en la toma de decisiones, por lo que sugiero empezar sin prisas, aprender de productores consolidados y afrontar los primeros pasos en la emprendeduría con humildad y paciencia.

- ¿En qué otros proyectos estáis inmersos?

Además de otros 3 cortometrajes conectados con "Amanece la noche más larga", estamos inmersos en el cierre de una largometraje de animación para público infantil, "Hanna y los monstruos", e iniciando otro para público familiar, "DinoGames, Adventures in the Metaverse". Además, tenemos una línea de I+D tecnológico muy intensa, llevamos 4 años desarrollando herramientas de Inteligencia Artificial con distintos objetivos, siendo el más llamativo el de "Emotional Films", películas que reaccionan en tiempo real adaptándose a las emociones del público.