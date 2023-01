El Ibex paga a sus auditoras 284,53 millones con PwC a la cabeza en ingresos

Prórroga de contratos. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año fue aprovechada por el PDeCAT, el PSOE y UP para introducir una enmienda que supone poder ampliar el plazo máximo de 10 años que fijaba hasta ahora la Ley de Auditoría durante el que una empresa podía mantener al mismo auditor. A partir de ahora, ese periodo podrá verse ampliado en 10 años más o en otros 14 si se opta por la fórmula de la coauditoría (que sean dos o más empresas las responsables de la verificación de cuentas). La medida no ha gustado a buena parte del sector que cree que perpetuará el reparto de los contratos más cuantiosos entre las big four, impidiendo de esa manera dar entrada al club de los clientes más deseados a las auditoras de menor tamaño. Algunas firmas ya auguran que solo habrá un baile de clientes entre los auditores de siempre.

Primeros cambios. Una de las últimas incorporaciones al selectivo español, Unicaja Banco ha anunciado el cambio de auditor. Ha elegido a KPMG para revisar sus cuentas de los ejercicios 2024, 2025 y 2026. De esta forma, releva a PwC, que tenía que dejar de verificar sus cuentas este año debido a la normativa legal. Otra entidad que ha aprobado el cambio es Redeia. En 2022 todavía le auditó KPMG, pero ya ha aprobado que para el próximo periodo de tres años 2023-2025 sea EY su nuevo auditor principal.