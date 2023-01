UGT cifra el alza salarial en el 4% y amenaza con presionar a CEOE si no pacta los sueldos de 2023

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exigió ayer a la patronal CEOE que se siente con los sindicatos para retomar la negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que incluya las recomendaciones de subidas salariales en los convenios para 2023 o, de lo contrario, los sindicatos se volverán a movilizar incluso con más intensidad.

Según dijo Álvarez, el lema de las movilizaciones salariales del año pasado --que fue Salario o conflicto-- está plenamente vigente. Por ello, “si durante este mes de enero la patronal no respira y no da muestras de querer negociar, los sindicatos vamos a empezar a plantearnos de qué manera vamos a abordar los convenios colectivos en 2023, partiendo de este lema, que ha dado resultados positivos”, señaló. Para acto seguido reprochar a los empresarios: “a ver si vamos a tener una patronal que no está, que no quiere cumplir con sus obligaciones constitucionales”.

Es más, el líder sindical aseguró que si las movilizaciones por los salarios del pasado año ya dieron buenos resultados, UGT y CC OO adoptarán nuevas presiones más efectivas para forzar a la patronal a llegar a un acuerdo salarial. Si bien no precisó cuáles serán dichas fórmulas de presión.

Para Álvarez, que compareció ayer ante los medios de comunicación para hacer balance de las negociaciones laborales que se producirán en los próximos meses, las protestas y movilizaciones sindicales del pasado año sirvieron para que los salarios hayan aumentado cerca del 4%. En concreto, indicó que los sueldos pactados en los convenios colectivos –cuyo dato de final de 2022 publicará hoy el Ministerio de Trabajo– recogieron un incremento salarial medio pactado del 2,69% en el ejercicio pasado.

Si bien este aumento es una media de las revisiones salariales de los convenios plurianuales en vigor y de los acuerdos de nueva firma del pasado año. Si se toman solo los convenios negociados y pactados en 2022, el incremento salarial medio se sitúa por encima del 2%. Y si lo que se tienen en cuenta es no solo las tablas salariales, sino otros pagos como bonos, deslizamientos u otros pagos extraordinarios, los sueldos habrían subido casi un 4%. En concreto, un 3,9% precisó Álvarez, citando como fuente las retenciones salariales del Ministerio de Hacienda.

SMI y contratación en origen

Además de la reforma de pensiones, el máximo dirigente ugetista ha comparecido hoy para abordar otras cuestiones relacionadas con las negociaciones laborales de los próximos meses. En este sentido, ha exigido al Gobierno que suba "inmediatamente" el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.100 euros (un 10%), "el Ejecutivo no tiene excusas para no hacerlo", ha dicho. Si bien, ha admitido que la subida que podría hacer el Ejecutivo estará en la banda ancha de lo acordado por la comisión de expertos para la subida del SMI, que se situaría en el entorno del 8,2%; siempre y cuando se revise este incremento se revise a mediados de 2023. "Pero el aumento que se aplique ahora tiene que cubrir todo el desvío de la inflación de 2022", ha precisado Álvarez.

Asimismo, ha anunciado que UGT se mostrará "militantemente en contra" de que se facilite la contratación en origen de extranjeros de manera generalizada, habiendo casi tres millones de desempleados en España. Para ello, ha asegurado que el sindicato intentará bloquear en el Congreso de los Diputados o si pudiera, antes de que llegue al Parlamento, la normativa que permite dicha generalización de la contratación en origen.