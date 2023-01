¿Lanzará Apple nuevos modelos de sus tablets iPad en 2023?

En el año 2022, Apple anunció algunos nuevos modelos de su gama de tablets iPad. Eso sí, algunos de los rumores que corrieron como la pólvora no se hicieron realidad, como por ejemplo la llegada de un modelo con pantalla OLED. Por el momento no se sabe qué ocurrirá este año que acaba de comenzar, pero hay algunos indicios que es importante tener en cuenta.

Lo cierto es que, por el momento, no se atisban novedades muy importantes en el horizonte de la gama iPad de Apple para el 2023. Por lo tanto, todo indica que algunas de las ideas descabelladas (como un dispositivo con una pantalla de más de 14 pulgadas no será una realidad por el momento). Eso sí, hay algunos modelos que sí que parece que podrían tener una nueva iteración a lo largo de este año -siempre teniendo en cuenta las informaciones y rumores que existen-.

Lo que hay que esperar como novedad en los iPad

Hay algunas cosas que parecen bastante claras, como son los modelos que apuntan no tener una mejora. Uno de ellos es que se lance la decimoprimera generación de los iPad. Debido a que en 2022 existió un lanzamiento al respecto, todo parece indicar que en 2023 no hay que esperar que estos tablets mejoren. Tampoco parece que la idea de la compañía de Cupertino sea actualizar los iPad Air, por lo que parece bastante improbable que la sexta entrega de este modelo se haga realidad a corto plazo.

Unsplash

Una de las decepciones que pueden ocurrir en 2023 respecto a los iPad es que todo hace pensar que no habrá una nueva iteración de los dispositivos llamados Pro (que son los más potentes de la compañía de la manzana mordida). Teniendo en cuenta que en octubre de 2022 llegaron nuevos integrantes de esta gama de producto, algunos con el chip M2, no parece probable que la firma norteamericana dé el paso de poner en el mercado nuevos modelos -sean con la misma pantalla que los actuales o diferentes-. Y esto también se aplica a la idea de un modelo de 14 pulgadas, ya que no es el momento de competir con los portátiles de la propia Apple.

El modelo que sí tiene posibilidades de mejorar

Pues uno es por el que se puede apostar a que tendrá mejoras en el año 2023. Hablamos del iPad mini. Debido a que no tiene novedades desde el año 2021, este dispositivo sí que podía ser actualizado por la compañía ahora liderada por Tim Cook. Lo normal es que existan tanto avances en el procesador como en la RAM integrada, siendo posible por este motivo que se consiga compatibilidad con funciones como Stage Center.

También existirán avances en el panel utilizado, así como en las opciones de conexión, ya que por ejemplo se utilizará WiFi 6. Según los datos que se tienen, es más que posible que la nueva generación de este iPad sea una realidad a finales de este año. El caso es que no parece que este vaya a ser el año de las mayores novedades para los tablets de Apple… para eso, habrá que esperar a 2024.