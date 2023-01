Fossil anuncia un nuevo smartwatch muy atractivo y de gran batería

Si hay una compañía que tiene un amplio catálogo de relojes inteligentes, esta es Fossil. Entre ellos, existen una buena cantidad de modelos que utilizan Wear OS, pero también dispone de opciones que se denominan híbridas y que son una buena solución para entrar en el mundo conectado por parte de aquellos que gustan de los relojes tradicionales. Pues bien, la firma ha anunciado un nuevo modelo de estos últimos.

El dispositivo en cuestión es el Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition, que es una evolución de un modelo que ya estaba en el mercado y que es de los mejores relojes inteligentes híbridos que existen en la actualidad. Entre las cosas que no cambian, está el diseño que se mantiene igual de atractivo que en la versión 'normal', donde no falta un acabado en acero inoxidable y con una forma redondeada que es bastante llamativa. Aparte, no le faltan varios botones que son de gran ayuda a la hora de navegar por las diferentes funciones que ofrece el accesorio.

Una esfera que deja las cosas muy claras

Aparte de incluir todas las que son parte de los modelos anteriores -que utilizan Wear OS-, en este Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition se incluye una adicional que deja bastante claro que el reconocer los datos de salud es uno de los grandes objetivos de este wearable. En ella, aparecen diferentes métricas de pasos o ritmo cardiaco, sin que le falten otras opciones, como por ejemplo el seguimiento del sueño o el tiempo que hará en el lugar en el que se está.

Fossil

Otra de las buenas noticias de este modelo es que es capaz de reconocer una buena cantidad de deportes de forma automática, como por ejemplo si se está andando o corriendo. Y, adicionalmente, la compatibilidad directa con el asistente de voz Alexa es parte del reloj inteligente, por lo que permite ampliar sus funciones para ser más productivo a la hora de utilizar el nuevo modelo que Fossil ha presentado con motivo de la feria CES de este año 2023.

Una buena autonomía en este Fossil

Esto es algo que cada vez es más importante para los que se compran un reloj conectado, y lo cierto es que hay una importante mejora respecto a los modelos que ya están en el mercado. Esta permite que el uso del dispositivo alcance un par de semanas sin problemas y, además, no le falta carga rápida que posibilita que la batería alcance el 80% de su capacidad en apenas una hora. Una marca excelente y que es todo un salvavidas.

La puesta a la venta del Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition se sitúa en el 5 de enero de este mismo año, siendo un modelo que será lanzado a nivel global de forma gradual. Con un tamaño de 44 milímetros, el precio que se ha comunicado que tiene este dispositivo es de unos 230 euros al cambio, por lo que no hablamos de algo muy loco y, por lo tanto, no es precisamente prohibitivo.