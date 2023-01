Rebajas en El Corte Inglés, Zara, Shein... ¿Cuándo empiezan?

Aunque enero es famoso por su cuesta, también lo es por las rebajas de muchos establecimientos. Los comercios las impulsan para favorecer un mayor apetito por parte de los consumidores tras el empacho navideño, así como para fomentar el canal online. Desde el punto de vista comprador, las rebajas son algo que los bolsillos agradecen, y más tras un año 2022 en el que los precios se dispararon.

Los descuentos ya han empezado en los principales vendedores, pero la gran temporada de rebajas, si todo se desarrolla como otros años, en la mayoría de casos comenzará después del día de reyes, es decir, el sábado 7 de enero.

Rebajas Inditex

El grupo propietario de Zara, Bershka o Pull & Bear entre otras cadenas no ha comunicado de forma oficial cuándo empezarán los descuentos este 2023. En Inditex no son dados a faltar a la cita oficial, pero sí tienden a adelantarse cada vez más en sus tiendas online. De hecho, en 2022, las rebajas comenzaron el propio 6 de enero a las 18:00 en las apps y a las 19:00 en la web. En las tiendas físicas, al estar cerradas por ser festivo, las rebajas no empezaron hasta el 7 de enero. En 2022, las rebajas del grupo de Arteixo se alargaron un mes.

Rebajas El Corte Inglés

Los descuentos están ya disponibles en El Corte Inglés. Bajo el nombre "Feliz 2023", se ofrecen descuentos de hasta el 40% en todas las áreas de venta. Hasta el 5 de enero, la compañía ha preparado ofertas en todos los departamentos. Moda, lencería, perfumería, complementos, accesorios, tecnología, deportes y hogar son los espacios que, entre otros, tendrán descuentos en una amplia selección de artículos y marcas.

"Entre las principales ofertas hay que señalar hasta un 15% de descuento en toda la marca Dyson de pequeño electrodoméstico. En el área de Deportes, el producto estrella serán unas zapatillas de running React Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros, y que estos días sale a 77,95 euros", detallaron.

Cuando acabó la campaña de Navidad en 2022, el mismo día 6 se dio el pistoletazo de salida a las rebajas en El Corte Inglés.

Rebajas Shein

A las ofertas flash, los cupones descuento y demás anuncios que aparecen en su página web, el distribuidor chino le añade un cartel: las rebajas de invierno se acercan. El año pasado, el día 6 de enero, Shein ofreció descuentos generalizados en su página web que llegaron a alcanzar en algunos productos el 85%. Si el plan no cambia respecto al año pasado, cabe esperar que arranquen el 6 de enero.

Rebajas Tendam

Women Secret, Pedro del Hierro, Cortefiel o Springfield son las tiendas que pertenecen a Tendam. Las marcas de la firma ya ofrecen ciertas prendas a precios especiales con descuentos que rondan el 50%.

En el caso de Women Secret, por ejemplo, las rebajas son de hasta -70% en artículos seleccionados de la marca. La promoción es válida del 1 de enero al 28 de febrero del 2023 en la tienda online womensecret.com de España y del 2 de enero al 28 de febrero del 2023 en las tiendas Women’Secret de España. Es no acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos y en las tiendas físicas, solo es válida para compras online realizadas desde ellas (Click Shopping).

Las rebajas generales de invierno en Tendam empezaron en 2022 el 7 de enero y duraron hasta el 7 de marzo.

Rebajas Lefties

La cadena de moda española anunció a finales del año pasado que sus rebajas de invierno de 2023 comenzarán en el canal online el 6 de enero, mientras que en las tiendas, lo harán el 7 de enero.

Rebajas H&M

H&M fue de las más madrugadoras a la hora de activar sus rebajas. Los descuentos de hasta el 50% que ofrece la firma de origen sueco van desde el pasado 28 de diciembre hasta el 16 de febrero.

Rebajas Mango

Mango tampoco esperó mucho más que H&M. Su periodo de rebajas comenzó el 29 de diciembre tanto en el canal online como en el físico.

Rebajas North Face

En el caso de la popular marca, desde el pasado 26 de diciembre el descuento es del 40% en el canal online y en cuatro tiendas físicas seleccionadas: el North Face de La Roca Village en Barcelona y otras tres en Madrid. El de la calle del Carmen, el establecimiento en Fuencarral y el North Face de Las Rozas.

La importancia de las rebajas en el empleo

El Grupo Adecco estima que la campaña de rebajas de este año creará un 9,3% más de empleos que la de 2022, con cerca de 202.000 nuevos contratos, de los cuales un 10% será fijos discontinuos, mientras que el 90% restante serán temporales por circunstancias de la producción.

Según las previsiones de Adecco, la campaña de ofertas será "atípica" por efecto de la reforma laboral, si bien la gran mayoría de los contratos seguirán siendo de carácter temporal, al igual que ocurrió durante la campaña navideña, donde el 20% de los contratos firmados fueron del tipo fijo discontinuo.

Por regiones, Cataluña será la autonomía donde se generen un mayor número de puestos de trabajo con motivo de la campaña de rebajas, con una cifra alrededor de 34.840 nuevos contratos, seguida de la Comunidad Valenciana (28.350).