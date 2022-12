Los depósitos de los hogares rozan el billón de euros y se pagan a solo el 0,1%

El volumen de ahorro de hogares y empresas españolas continúa creciendo pese a la desaceleración económica y a la aún mínima rentabilidad que pagan los bancos. Los datos publicados hoy por el Banco de España muestran que el ahorro en depósitos de los hogares roza el billón de euros y ha crecido el 4,76% interanual, mientras que el volumen en depósitos acumulado por las empresas asciende a 312.600 millones de euros, con un incremento del 2,16% en el último año.

El ahorro de los españoles en los depósitos no ha dejado de crecer en los últimos años a pesar de que durante largo tiempo ese dinero no ha tenido prácticamente ninguna remuneración. En el caso de los depósitos a empresas ha llegado incluso a ser negativa a causa de unos tipos de interés que han estado bajo cero en la zona euro durante años hasta el pasado mes de julio. Desde entonces, las alzas de tipos que ha acometido a toda velocidad el BCE han reactivado el interés que la banca paga por los depósitos, aunque aún con muy baja intensidad.

La ingente cantidad de dinero en depósitos de hogares y empresas es un valioso colchón con el que afrontar la desaceleración económica aunque en ningún caso es la vía para evitar la pérdida de poder adquisitivo, ya que la remuneración obtenida está muy lejos de la tasa de inflación. El casi billón de euros que los hogares españoles tienen en depósitos esrá remunerado a tan solo el 0,1%, según el tipo medio de interés del saldo vivo que publica el Banco de España. Y el ahorro acumulado por las empresas se remunera a un tipo medio del 0,84%.

La nueva producción de depósitos sí refleja muy tímidamente las alzas de los tipos de interés, al menos en la evolución a lo largo del año. Si en enero, los nuevos depósitos de hogares se remuneraban a tan solo el 0,04%, a cierre del mes de octubre el interés había subido el 0,34%, aunque el alza de tipos registrada hasta ese mes desde el verano en la zona euro ya era de 200 puntos básicos.

En los depósitos a empresas, la nueva producción se remunera a un interés superior, del 0,73% de media. En mayo, dos meses antes de la piemera subida de tipos del BCE, la remuneración ya regresó a terreno positivo, en el 0,33%.

La gran banca española aún no está trasladando las alzas de tipos de interés a los depósitos y no tiene prisa por hacerlo. El sector cuenta con abundantes colchones de liquidez, por lo que no tiene urgencia en captar financiación de sus clientes, y está centrada en ofertar productos de inversión que permiten obtener ingresos por comisiones, como los fondos y los seguros, y que además pueden ofrecer un rendimiento más atractivo para el ahorrador.

Solo determinados bancos online y fintech están empezando a competir en la remuneración en los depósitos, que llegan a superar el 3%. El banco francés Younited ofrece la que es ahora la mejor oferta del momento, del 3,45% TAE aunque a un plazo de cinco años y para una inversión mínima de 2.000 euros.

Los depósitos del total de los residentes en España, que incluyen los de hogares, empresas, instituciones financieras y administraciones públicas, se colocaron en 1,615 billones de euros en noviembre, lo que representa un aumento del 0,98% en el año y del 0,75% frente al mes precedente.

El importe de los depósitos de los residentes en España más el de los que están en el extranjero se situó en 1,691 billones de euros en noviembre, lo que supone un incremento del 1,86% respecto al mismo mes de un año antes y del 1,32% en comparación con octubre.