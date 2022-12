La francesa B&B abre dos hoteles en Zaragoza y llega a 42 en España

La cadena francesa B&B, especializada en hoteles económicos, sigue ampliando su cartera en España. Esta mañana ha anunciado la apertura de dos inmuebles en Zaragoza. Se trata del B&B Hotel Zaragoza Plaza Mozart, ubicado a 20 minutos del centro histórico y perfectamente conectado con la entrada y salida de la ciudad, y el B&B Hotel Zaragoza Centro, en pleno casco histórico, a solo 200 m de la Basílica del Pilar y de la Catedral de Zaragoza, y a 5 km de la estación de tren AVE de Zaragoza Delicias. De este modo amplía su cartera hotelera en España hasta los 42 inmuebles.

Adquirida por Goldman Sachs en 2019 (hasta esa fecha era propiedad de PAI Partners) por una cifra cercana a los 2.000 millones de euros, el gigante francés cuenta en la actualidad con 650 hoteles y tenía un ambicioso plan de crecimiento para abrir 30 hoteles en dos años. Al cierre de 2021 contaba con 39 hoteles en España y el objetivo pasaba por incorporar 10 hoteles en 2022 y otros 20 en 2023. “Tenemos más de 1.000 habitaciones en construcción y otras 1.000 habitaciones para finales de 2023 o 2024”, afirmaba en una entrevista Lucía Méndez-Bonito, consejera delegada de B&B en España y Portugal.

Unos plazos que no se van a cumplir y que van a obligar a la compañía a pisar el acelerador para llegar a esos 72 hoteles en doce meses. Con toda seguridad pondrá en marcha el plan que ya activó al inicio de la pandemia para atraer a pequeños empresarios, family offices y fondos con activos deteriorados, transformándolos en activos céntricos, asequibles y modernos para clientes que se lo pagan de su propio bolsillo, sin ningún servicio añadido fuera de la habitación, la ducha y el wifi, y cuyas tarifas oscilan en función de la demanda, que puede ir desde los 80 euros en temporada baja hasta los 200 euros en temporada alta.

De hecho ha elegido a España para realizar un plan piloto de la nueva línea de negocio que quiere desarrollar en todo el mundo a partir de 2023 y que servirá para complementar la principal fuente de ingreso de la compañía, que seguirá siendo la de los contratos de arrendamiento a largo plazo, en torno a 20 años, con fondos y family offices. "Va dirigida a los propietarios independientes que manejan dos tercios de las camas hoteleras de España (en torno a dos millones de habitaciones) y trata de captar clientes para que se integren en la plataforma tecnológica de la compañía y se aprovechen del reconocimiento de la nueva marca Inspired by B&B Hotels.“Es un contrato que mezcla los servicios tecnológicos y la franquicia. El propietario mantendrá la independencia operativa y no estará obligado a realizar inversiones para reposicionar el hotel a los estándares de la marca”, recalca Jairo González, consejero delegado de Inspired by B&B Hotels y consejero delegado de la cadena francesa para el sur de Europa desde marzo de 2020 hasta abril de 2022.