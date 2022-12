Sector tecnológico: qué valores merecen la pena tras el duro castigo de 2022

Si este 2022 ha tenido un sector maldito, ese ha sido el de los valores tecnológicos, los reyes del crecimiento. Lo resume bien el índice Nasdaq Composite, con un retroceso en el año del 35%, con caídas del 65% para Meta (Facebook), del 40% en Alphabet (Google) o del 50% en Amazon y Netflix. Los otros gigantes, Apple y Microsoft, han perdido el 27% y el 29%, respectivamente. Ha sido el sector preferido del mercado durante una década: en febrero de 2009, el Nasdaq cotizaba a 1.441 puntos y llegó a rozar los 16.000 en noviembre de 2021, para caer desde entonces hasta los 10.470 puntos en los que se mueve estos días.

Tras semejante castigo, surge la duda inevitable de si es momento de comprar a precio mucho más barato este tipo de compañías, líderes indiscutibles de su sector, y numerosos gestores sí reconocen que mantienen su apuesta por los gigantes de la tecnología, con una clara perspectiva de largo plazo.

Para poner la debacle vivida en contexto, la pérdida de capitalización bursátil de las llamadas FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) es equivalente a todo lo que vale el índice Euro Stoxx 50 o al PIB anual de Reino Unido o Francia. Una de las principales causas de esta escabechina en los precios la describe Jaime de León Calleja, gestor de renta variable de Mutuactivos: “Los tipos de interés son, sin duda, un factor de gran impacto sobre el sector tecnológico. Este segmento ha cotizado a valoraciones altísimas por los tipos de interés cero que hemos tenido en la última década. Ahora, estamos viendo una contracción del múltiplo que explica las importantes correcciones que han sufrido estas compañías este año”.

Alphabet, Amazon y Microsoft son compañías predilectas para muchos gestores

Las tecnológicas han empezado a comportarse como compañías “mortales”, con reducciones de empleo y recortes drásticos de gastos que antes ni se atisbaban. Esta misma semana, Micron Technology anunciaba una reducción de un 10% de su plantilla de 48.000 empleados. Pero hay más. También sus ventas se han deteriorado en el sector bursátil, que era paradigma del crecimiento, trimestre tras trimestre, año tras año. Las firmas de tecnología de megacapitalización generaron un crecimiento de ventas anual promedio notablemente alto, del 18%, frente a solo el 5% para el mercado en general.

Como recoge un reciente informe del banco estadounidense Goldman Sachs, “esta dinámica se ha invertido este año. Se pronostica que el crecimiento agregado de las ventas de tecnología de las grandes aumentará un 8% este ejercicio, muy por debajo del crecimiento del 13% esperado para el índice general. Y añaden: “El crecimiento de las ventas anualizadas del consenso 2021-2024 de las cuatro principales acciones equivale al 9%, solo ligeramente por encima del pronóstico de crecimiento anualizado del 7% para el resto del mercado”, concluyen. Unas menores ventas que, como comenta James Rutherford, director de renta variable europea de Federated Hermes Limited, responde al “descenso registrado en lo que va de año de los volúmenes de smartphones y ordenadores personales, así como al temor a una corrección del gasto general en tecnología”.

Trevor Noren, estratega de inversión temática en Wellington Management, da una pista sobre el futuro de estas megacompañías: “En las redes sociales, el entretenimiento, el comercio electrónico e incluso el almacenamiento en la nube, los gigantes digitales han alcanzado posiblemente un punto de madurez que podría dar lugar a una ralentización de las tasas de crecimiento y a una correlación mucho mayor con el entorno macroeconómico”. Mientras, Yves Bonzon, CIO del banco privado suizo Julius Baer lo amplía: “A medida que las FAANG entran en una nueva era de crecimiento de ingresos más lento, es urgente centrarse en los márgenes y en la capacidad de generar suficiente flujo de caja libre”.

Nos enfrentamos a una normalización del sector tecnológico, aunque esta situación aún no queda del todo reflejada en sus valoraciones en los mercados. En general, siguen caras, según los expertos. Los analistas de Janus Henderson, en un informe de primeros de diciembre, indican que las valoraciones tecnológicas están en línea con la media a largo plazo, pero todavía en el extremo superior de un rango de diez años. “Consideramos que la valoración es un factor entre neutral y negativo para el sector tecnológico a la hora de seleccionar valores. Ya hemos visto una fuerte corrección en las expectativas de beneficios del sector; una tendencia que habría sido más evidente de no ser por la resistencia de dos de las mayores empresas del ramo, Apple y Microsoft”, explican.

Los vientos de cola soplan a favor de un sector llamado a resolver problemas

También desde Atl Capital dan un repaso histórico a la valoración del sector. El PER (veces que el precio contiene el beneficio por acción) del Nasdaq en la burbuja tecnológica llegó a 100 veces, para bajar a niveles de 11 veces tras la crisis. “En las correcciones sufridas desde 2007 hasta mínimos de 2009, el Nasdaq volvió a tener ratios inferiores a 15 veces. Esto es lo que nos ha enseñado la historia. Actualmente, el PER del Nasdaq se encuentra sobre 25 veces, mientras el índice mundial se mueve en 15 veces beneficios, su media histórica”, concluyen. Multiplicadores que ahora no se justifican con el crecimiento de sus negocios.

Medio plazo

Pero hay muchos elementos positivos en las tecnológicas para esperar una recuperación en el medio y largo plazo, aunque sometiendo a los valores a un fino análisis y dependiendo de su cliente final. Por ejemplo, pocos sectores en el mercado de acciones tienen vientos de cola tan claros y potentes como la automatización industrial. Según los cálculos de McKinsey, 480.000 millones de los 750.000 millones de horas de trabajo dedicadas a actividades relacionadas con la fabricación en todo el mundo son automatizables con las tecnologías existentes.

Tim Skiendzielewski, senior investment director de Abrdn, dice que “las firmas que operan en el sector empresarial están resistiendo mejor, ya que se trata de una tecnología que apuesta por la transformación digital, en contraposición a los modelos de consumo y publicidad”. Y pone el ejemplo de la buena evolución de la ciberseguridad, al tratarse de una tecnología crítica.

Recomendación

El experto de Mutuactivos destaca que las buenas perspectivas del sector tecnológico ligado a la actividad empresarial son más optimistas. “Las compañías están en su mayoría saneadas y cuentan con caja neta en el balance, y como sector, la digitalización y la transición a la nube son proyectos estructurales a medio largo plazo”. Destacan como opciones de compra los gigantes (Alphabet, Meta y Amazon) así como firmas de semiconductores, “como pueden ser Infineon, que está expuesta a verticales menos relacionados con el consumidor, o Qualcomm, que creemos descuenta en gran parte la debilidad del mercado de terminales”.

Matthew Benkendorf, CIO de Vontobel Quality Growth, indica que un mayor rigor en torno a los costes en Alphabet y Amazon, combinado con su potencial de crecimiento, podría convertirlas en grandes productoras de flujo de caja libre. Considera que los semiconductores se verán afectados por la ralentización del crecimiento en Estados Unidos y Europa. “En las empresas vinculadas a los ordenadores y a los teléfonos inteligentes, los múltiplos se han contraído, pero los beneficios aún tienen margen de caída”, señala.

Para el comienzo del año, los analistas de Bankinter incluyen al sector tecnológico entre sus preferidos y optan por Apple, Microsoft, ASML, Infineon, Alphabet, TSMC y Palo Alto. También Renta 4 forma su cartera de cara a 2023 con valores como Alphabet, ya que “en cuanto la economía recupere, será de las primeras en capitalizar este crecimiento”. En Amazon aprecian valor fuera del ecommerce y destacan la división AWS (Amazon Web Services), con expectativas de crecimiento del 30% los próximos años. La plataforma Match Group es otra de sus opciones con márgenes de ebitda del 35% y una elevada generación de caja. Adobe es otra de las preferidas de Renta 4 por su atractiva valoración tras la compra de Figma. Crowdstrike es su apuesta por la ciberseguridad, que seguirá siendo una partida de elevada prioridad empresarial, resiliente a posibles recortes presupuestarios. También distinguen a la plataforma cloud Datadog, líder de su segmento y muy castigada en Bolsa, y ponen el broche a su cartera con Microsoft, que “ha creado un ecosistema empresarial de difícil penetración por parte de los competidores”, indican.

Por último, en Schroders esperan un buen comportamiento de las firmas de semiconductores con múltiples vías de crecimiento, como la computación en la nube, el 5G, la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos/autónomos.

Las tecnológicas parece que aún deberán esperar algo para volver a las ganancias. Pero está claro que su papel de motor de la economía continuará. Como dicen los expertos, los grandes problemas del presente solo se podrán solucionar con tecnología.