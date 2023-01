Las previsiones económicas para 2023 de las abogadas de M&A

verónica romaní, Socia de Bancario y Financiero de gómez-acebo & pombo

“El sector de la energía no necesariamente sigue la misma curva que el resto de la industria. La percepción es que habrá menos operaciones, pero no necesariamente menos volumen. Serán otro tipo de operaciones y muchas con un componente de valor añadido más alto. Es pronto para saberlo, pero no esperamos cambios bruscos en volúmenes de facturación. En cuanto a la presencia femenina en puestos directivos, la situación está evolucionando de forma positiva. El cambio no se percibe sólo en los despachos, sino también en los clientes. Antes era muy difícil encontrar mujeres con puestos de responsabilidad en clientes, más en el mundo al que me dedico. Ahora hay mucha más sensibilización en cuanto a la importancia de conciliar”.