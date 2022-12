Squirrel Media adquiere Ganga, productora de “Cuéntame”, y negocia nuevas compras

Squirrel Media continua con su estrategia de crecimiento inorgánico con nuevas operaciones corporativas. La compañía ha comunicado este miércoles la adquisición del Grupo Ganga, conglomerado de empresas con sede principal en Madrid y especializadas en el desarrollo de programas y series de ficción, entre los que destaca la conocida serie “Cuéntame”.

La compañía ha señalado que se ha procedido a la firma del acuerdo de adquisición del 51% de las participaciones de las diferentes sociedades que componen el grupo y que tiene prevista su culminación en el mes de febrero próximo. El grupo se compra libre de cualquier tipo de deuda y contingencia, igualmente, todas las adquisiciones descritas serán financiadas en su totalidad con fondos propios de Squirrel Media.

La empresa no ha precisado los términos financieros de la transacción. No obstante, Squirrel ha explicado que, actualmente, se encuentra en negociaciones con terceros para la integración de otras compañías nacionales e internacionales de análogas características. “Consecuentemente, y para evitar interferencias en esas negociaciones, la compañía ha decidido no facilitar en este momento el importe de la transacción comunicada”, precisa.

Squirrel Media sí ha indicado que las compañías adquiridas tienen una previsión de cierre este año 2022 de unos 27 millones de euros de facturación y un ebitda de unos 1,7 millones.

“Esta adquisición está encuadrada dentro de la estrategia de expansión de nuestro grupo para consolidarse como líder en la generación y distribución global de contenidos en lengua hispana, portuguesa e italiana”, dicePablo Pereiro Lage, presidente del grupo Squirrel Media, que añade que, además del gran valor directo e intrínseco que la adquisición del Grupo Ganga aporta a Squirrel Media por sus activos, esta operación, al encuadrarse en la estrategia de crecimiento definida por la compañía en los últimos años, “genera adicionalmente múltiples sinergias, provocando un incremento notable del valor de todos nuestros activos y, en especial, de las anteriores adquisiciones realizadas por nuestro grupo en los últimos años”. Squirrel es la propietaria de la productora Vértice 360.

En este sentido, en octubre pasado, Squirrel anunció la adquisición de la productora y distribuidora española Comercial de Contenidos Audiovisuales 2007, especializada en la creación, producción y distribución nacional e internacional de contenidos audiovisuales, entre los que figura el conocido programa “Madrileños por el Mundo”.

Squirrel Media explica que Grupo Ganga “se adquiere con la permanencia del equipo de gestión, de reconocido y constatado prestigio, por lo que la compañía no solo crecerá con sus activos, sino que también formará parte de esta compra su know-how afianzado durante sus más de 25 años de vida”.

El grupo, no sólo es conocido por “Cuéntame cómo pasó”, sino que también ha realizado trabajos muy reconocidos como: “La Última” serie recién estrenada y primera ficción original de Disney+ para España, “Dúos Increíbles” gran apuesta de entrenamiento musical de RTVE que ha conseguido una media de 1.027.000 espectadores y un 10,2% de cuota; “Hit”, serie de ficción, para TVE, de la que se está rodando ya la tercera temporada; así como de “Un país para comérselo” y “Vamos a cocinar con José Andrés” entre otros.

Por otro lado, Ganga ha llegado a un acuerdo con la actriz Ana Obregón para hacer una serie sobre la vida de la actriz y presentadora y está trabajando ya en varios proyectos de los cuales ya hay cinco que están bastante avanzados. Squirrel añade que pronto se podrá dar más información, entre ellos la producción de un largometraje.

En esta operación también se incluyen todos los activos inmobiliarios que actualmente posee Grupo Ganga, entre los que destaca su propio centro de producción en Pinto (Madrid) de más de 8.000 metros cuadrados, repartidos entre localizaciones en el exterior, platós, cabinas de montaje y postproducción.

Además, Squirrel reforzará su posición en la generación y distribución de contenidos, consolidando uno de los catálogos de títulos y derechos más relevantes a nivel global.