Squirrel Media planea nuevas adquisiciones en la publicidad, el cine y la tele

Squirrel Media tiene sobre la mesa nuevas oportunidades de adquisición para crecer en sus distintos negocios. En una entrevista con Cinco Días, su presidente y CEO, Pablo Pereiro, explica que la intención es cerrar dos o tres antes de que concluya 2022.

Así, una de ellas se centraría en el segmento de la publicidad, donde Squirrel busca una integración para pasar a ser el primer grupo de capital español en España en este área; otra se llevaría a cabo en el ámbito de medios de comunicación, donde la compañía integraría una empresa para consolidar su posición de tercer operador televisivo privado; y una tercera en contenidos, donde Squirrel busca cerrar la compra de alguna empresa anglosajona, para consolidarse como un distribuidor global.

Pereiro destaca la capacidad financiera de Squirrel para acometer estas operaciones. La empresa acaba de concluir una colocación privada de acciones, equivalente al 3,64% del capital, con la que ha captado 10 millones de euros.

El ejecutivo, además, señala que Squirrel tiene un endeudamiento muy bajo, con un ratio de apalancamiento de 0,5 veces el ebitda. Pereiro recuerda que, hasta 2020, se consideraba que el apalancamiento era positivo, pero ahora, con la crisis, es todo lo contrario. “Siempre se me ha criticado la baja optimización financiera, pero ahora, el no tener deuda es diferencial”, explica el ejecutivo, quien añade que la compañía no ha repartido dividendos en 10 años, porque la intención ha sido reinvertir para crecer.

Transacciones

La empresa, propietaria de la antigua Vértice360, ha cerrado recientemente transacciones de calado. Así, ha adquirido el 75% de NET TV y el 100% de Veralia Distribución, tras los acuerdos con Vocento y The Walt Disney Company. “Nos ha convertido en el tercer operador nacional privado de televisión en abierto y nos ha consolidado en el liderazgo en la generación y distribución global de contenidos en lengua hispana, portuguesa e italiana”, dice Pereiro. El precio de las operaciones se situó en 22,36 millones de euros.

Además, ha comprado el 51% de BF Distribution, con sede en Chile y oficinas en Argentina, Perú y Bolivia. Pereiro destaca que la compra ha situado a Squirrel como primer grupo de distribución cinematográfico en Latinoamérica.

Pereiro explica que Squirrel es un grupo tecnológico integrado en el sector media, con cuatro líneas de negocio, publicidad, marketing, media, relaciones públicas, central de compras y agencia de publicidad; contenidos; con la creación, producción, y distribución de contenidos; medios de comunicación, dedicada a la creación de canales de TV y temáticos en plataformas, radio y otros; y TMT, especializada en difusión y transmisión de eventos en vivo, telepuertos, servicios audiovisuales y de consultoría.

Por áreas, publicidad supone el 35% del total del margen bruto, contenidos el 29%, medios el 22% y TMT el 14%.