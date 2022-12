La mala letra de los médicos dejará de ser un jeroglífico gracias a Google Lens

Seguro que en más de una ocasión has intentado descifrar lo que un médico ha escrito en un informe, y lo único que has sacado en claro que con un cifrado de tal calibre no hacía falta inventos como la máquina Enigma. El caso es que ni por activa ni por pasiva sabes exactamente lo que pone y te quedas con las ganas de saber algo más. Pero, por suerte, Google llega al rescate.

La compañía de Mountain View ha indicado que está desarrollando una nueva función que, para sorpresa de muchos, será capaz de saber lo que ha escrito la práctica totalidad de los médicos… siempre que tengan una letra con un mínimo de dignidad. Evidentemente, esto también será válido para saber lo que ponen negro sobre blanco aquellas personas que tienen una caligrafía que hay que catalogar, cuando menos, de errática. Sin duda, una gran ayuda para muchos que se vuelven tan locos como los egiptólogos en su momento con los jeroglíficos.

Un avance de Google que, cuando menos, será útil

La firma norteamericana ha comunicado en un evento en India que está trabajando con diferentes partes que tiene que ver con la industria médica y farmacéutica para conseguir crear una herramienta que sea capaz de entender lo que pone en los escritos, que tienen una muy mala caligrafía. E, incluso, con esta nueva función el nombre de los fármacos se entenderá perfectamente, por lo que se reducirá de forma importante el tiempo que se pierde en las farmacias para deducir lo que se pone en una receta.

Para que el uso de la herramienta sea lo más intuitivo posible, esta será parte de Google Lens, que es la función que los de Mountain View incluyen con las cámaras de los teléfonos móviles. Por lo tanto, no hará falta tener un dispositivo específicamente creado para utilizar el desarrollo. De esta forma, el trabajo se unirá a la gran cantidad de opciones que tiene Lens, que da uso a Inteligencia Artificial para reconocer objetos e, incluso, para traducir idiomas. Sin duda alguna, hablamos de un avance que tiene una alta utilidad.

Las pruebas ya han comenzado

Como se puede ver en el vídeo que hemos dejado antes de este párrafo, la compañía ha mostrado cómo es el funcionamiento de la nueva herramienta y, lo cierto, es que trabaja bastante bien (y sorprendentemente rápido). Evidentemente, falta por avanzar un poco para que sea completamente funcional, pero no sería de extrañar que en la conferencia Google I/O de 2023 se haga oficial y, por lo tanto, el misterio de la escritura de los médicos sea resuelto.