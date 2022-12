Binance adquirirá los activos de Voyager Digital por 965 millones

Voyager Digital, que se declaró el pasado mes de julio en concurso de acreedores, ha seleccionado al 'exchange' BAM Trading Services, que opera como la filial estadounidense de Binance, como la oferta "más alta y mejor" para sus activos, con una valoración de 1.022 millones de dólares (965 millones de euros), después de revisar sus opciones estratégicas.



Según lo pactado, Binance hará un depósito de buena fe de diez millones de dólares (9,4 millones de euros) y reembolsará a Voyager por ciertos gastos hasta un máximo de 15 millones de dólares (14,2 millones de euros). En caso de que el trato no se cerrase antes del 18 de abril de 2023, sujeto a una extensión de un mes, el acuerdo permite que Voyager actuar de inmediato para devolver valor a los clientes.



De este modo, Voyager Digital buscará en una audiencia el 5 de enero de 2023 la aprobación del Tribunal de Quiebras para celebrar el acuerdo de compra de activos por parte de Binance, que se consumará de conformidad con el Capítulo 11 y estará sujeto al voto de los acreedores y a otras condiciones de cierre habituales. .



La propuesta de Binance "establece un camino claro para que los fondos de los clientes de Voyager se desbloqueen lo antes posible" y se compone del valor justo de mercado de la cartera de criptomonedas de Voyager a determinar, que a precios de mercado actuales se estima en 1.002 millones de dólares (946 millones de euros), más una contraprestación adicional equivalente de 20 millones de dólares (19 millones de euros) de valor incremental.



De su lado, las reclamaciones de Voyager contra Three Arrows Capital permanecen en el patrimonio de la sociedad quebrada, por lo que cualquier recuperación futura de estos y otros litigios no liberados se distribuirá entre los acreedores.



Voyager se declaró en suspensión de pagos el pasado mes de julio, arrastrada por los incumplimientos del 'hedge fund' con sede en Singapur Three Arrows Capital (3AC). Los activos de la plataforma en un principio iban a ser adquiridos por FTX, pero la quiebra del 'exchange' en noviembre frustró la transacción.