Twitter expulsa a periodistas que informan de Elon Musk, ¿llega la censura a la red social?

Que Elon Musk es un personaje peculiar, nadie lo pone en duda, y esto se traslada directamente en la forma que tiene de actuar en sus compañías. Lo que no se esperaba es que cierto aroma a la censura apareciera en Twitter, la red social de la que ahora es dueño. Pero, lo cierto, es que hay decisiones que hacen pensar esto.

Lo que se está conociendo es que la red social está eliminando algunas cuentas con motivos que no son del todo claro y que, de existir, poco tiene que ver con un mal uso de esta. E, incluso, están apareciendo informaciones que apuntan al bloqueo de algunos enlaces sin que existan, de nuevo, motivos claros para que esto ocurra. Por lo tanto, hablamos de acciones que, si no son bien explicadas, dejan un claro poso de un tratamiento cercano a la censura (curioso que esto venga desde una compañía de uno de los adalides de la libertad como es Elon Musk).

Algunas cuentas están siendo eliminadas de Twitter

No tengas miedo, ya que es prácticamente que la cuenta que tú tienes sea de las elegidas por la red social para ser bloqueada y eliminada. Los perjudicados son algunos periodistas que en la noche del jueves, y sin previo aviso, vieron que sus perfiles en Twitter simple y llanamente no existían. Por cierto, el propietario de la compañía ya ha comunicado que esto se debe a que "se aplican las mismas reglas de doxing a los 'periodistas' que a todos los demás".

Same doxxing rules apply to “journalists” as to everyone else — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Lo que hicieron es comunicar una decisión de la compañía respecto a Mastodon, su gran competidor en estos momentos (de la que hablaremos más adelante). Algunos de los afectados habían compartido capturas de esta decisión y expresado su opinión al respecto, y la decisión de Twitter no se hizo esperar: simple y llanamente los han ‘baneado’. Algunos de los afectados son Keith Olbermann, Ryan Mac de The New York Times, Donie O'Sullivan de CNN y Matt Binder de Mashable. Vamos, que periodistas importantes, por lo que a Musk no le tiembla el pulso.

Los enlaces a Mastodon son el inicio de todo

Lo que habían comunicado los periodistas de los que hablamos es que Twitter había tomado la decisión de bloquear los enlaces a Mastodon, por considerarlo un sitio "potencialmente dañino". Algo que no se entiende, muy bien en aras de una libre competencia. Esto comenzó a producirse ayer y, de forma escalonada, se está aplicando en todo el mundo. El caso es que si utilizas un enlace, aparece un mensaje de error que indica que no se puede completar el proceso. Importante: todos periodistas antes mencionados fueron suspendidos por advertir de esto y expresar su opinión (algo que ahora no es posible ver en Twitter)

Curiosamente, todo nace de un problema generado por una cuenta llamada @ElonJet que rastrea el paradero de Elon Musk allá donde va en su avión privado. Esta ha sido suspendida de la red social (y posterior también la cuenta personal que la administraba). Todo se ha ido encadenando debido a que un espejo de esta ahora existe en Mastodon y, el resultado final, son acciones que están extremadamente cerca de la censura.