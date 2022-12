Mastodon se beneficia de la censura de Twitter con un nuevo aluvión de usuarios

Que no haya un elefante en la habitación. Esa parece la intención de Twitter y su nuevo jefe, Elon Musk, que desde ayer han prohibido cualquier referencia en la plataforma a Mastodon, una plataforma rival con un espíritu similar. Los usuarios reportan que Twitter no solo ha bloqueado el perfil oficial de su competidor, sino también limita los enlaces a su competidor. "Atención: este hipervínculo puede ser inseguro", asegura el alerta.

El intento de Twitter parece no haber provocado más que enojo en los usuarios. Los datos oficiales de Mastodon aseguran que las visitas a su sitio aumentaron durante el jueves un 52% frente al día anterior. Incluso, el servicio destaca que el español es el quinto idioma más popular en las publicaciones de los participantes.

La respuesta del pequeño competidor no ha tardado en llegar: "El bloqueo de Twitter no es más que un buen argumento para Mastodon", según un mensaje compartido en la plataforma. En otro mensaje en el perfil oficial del joven CEO, el alemán Eugen Rochko, se señala la importancia de confiar en "protocolos, y no plataformas".

La diferencia entre ambos términos está en quien tiene el control. Mientras las últimas decisiones en Twitter marcan la primacía de Musk por encima de cualquier órgano de gobierno, Mastodon no cuenta con un control claro ni rígido. Cada servidor o instancia cuenta con sus propias reglas, que los usuarios pueden elegir obedecer crear su propio espacio si están en desacuerdo.

Éxodo de periodistas

La decisión de Musk de suspender las cuentas de varios periodistas también ha generado una reacción rápida en el jardín vecino. Los entusiastas de Mastodon han hecho una petición pública a los grandes medios de comunicación afectados, como CNN, Washington Post o New York Times, para que promuevan que sus periodistas creen nuevos perfiles en alguno de sus servidores.

Pero la llegada de nuevos usuarios a Mastodon puede traer algunas consecuencias imprevistas. Algunos de los organizadores de las instancias ya están anticipando que van a sufrir "días complicados porque el servidor ya no se puede ampliar más".

En cambio, Musk ha vuelto a regodearse en el escandalo, ya que este no hace más que aumentar las visitas y la conversación alrededor de su más reciente adquisición. "Twitter ahora mismo está en llamas", compartió el magnate sudafricano durante la noche,

Twitter right now is 🔥🔥🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022