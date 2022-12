Twitter Blue prueba una nueva verificación amarilla, ¿qué significa?

Una vez que Twitter Blue ya es una realidad de nuevo, habrá que ver si no tiene los problemas anteriores, se acaba de conocer que los distintivos de verificación que existirán en la red social van a estar disponibles en varios colores. Un ejemplo es el amarillo, que se ha comenzado a ver en algunas cuentas y que te contamos exactamente lo que significa.

Con este nuevo membrete se desea identificar a las empresas que han pasado los servicios de verificación de Twitter y que, claro, también pagan la correspondiente tasa que impone Elon Musk en su compañía para que se pueda obtener esta identificación. Por lo tanto, de lo que hablamos es de la opción Business del servicio Blue. En consecuencia, se hace realidad algo que el magnate ya anunció que sucedería: habría diferentes distintivos para que los usuarios sepan exactamente qué tipo de cuenta certificada están viendo.

Lo cierto, es que la idea no es mala en un principio, ya que no es necesario lo que significa cada color debido a que simplemente con pasar por encima de la etiqueta de verificación el puntero del ratón -o pulsando encima de él-, aparece una descripción de lo que significa.

Es un servicio que está en fase de pruebas

Esto quiere decir que no siempre y todos los usuarios podrán ver el elemento amarillo del que hablamos, ya que por el momento este tipo de distintivo no es algo oficial y, por ahora, solamente algunas empresas lo tienen concedido. Entre la lista actual, puede encontrar aquellas que han mantenido buenas relaciones con Twitter desde siempre, como por ejemplo Forbes o Gmail. El caso, es que si no ves la identificación de la que hablamos, esto no significa que tengas un problema con tu usuario…. Simplemente, se estará modificando algo en ese momento.

Twitter

Lo que se desconoce en estos momentos son las condiciones que tendrán que cumplir las empresas para obtener la verificación amarilla. Es decir, si tienes que establecer algunos protocolos de funcionamiento o pasar ciertas pruebas para que los protocolos de Twitter indiquen que la seguridad que ofrecen es la adecuada. Lo que sí parece seguro es que hablamos de un servicio de pago, y está por ver si es más caro que el básico de Twitter Blue (lo que, en principio, debería reportar algún beneficio más que, ahora mismo, no se sabe cuáles pueden ser).

No parece que esta verificación amarilla llegue sola

Pues esto es algo que, de una forma muy inteligente, va a instaurar Elon Musk en Twitter. Teniendo claro que la red social es prácticamente imposible que caiga debido a la cantidad de usuarios que tiene y que se ha convertido en una vía de comunicación esencial, todo apunta que otros colores llegarán en las verificaciones. Un ejemplo es la gris para las entidades públicas -y, esta, sí que podría ser gratuita- y, quizá, también la verde de la que se desconoce la función que tendría.