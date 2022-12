El Apple Car no será muy barato: su precio se parecerá al de un Tesla Model S

Desde hace bastante tiempo se viene hablando del trabajo de Apple por ser una compañía con presencia en el segmento de los coches eléctricos. Tanto es así, que se habla de hasta mil empleados con este objetivo dentro de la compañía de Cupertino. Pues bien, se han conocido algunos detalles respecto a su futuro en este mercado.

La nueva información indica que Apple está pasando a ser bastante menos ambicioso a la hora de desembarcar para competir con el resto de la firma que ya están presentes en el coche eléctrico. Un ejemplo de lo que decimos es que la idea original era que los pasajeros irían sentados de una forma enfrentada, se habría dejado de lado para ofrecer un coche mucho más tradicional en el que no faltaría tanto un volante como los habituales pedales necesarios para la conducción. Por lo tanto, sería un modelo final híbrido que permitiría una conducción tanto automática como manual.

El motivo sería que, ahora mismo, existen algunos obstáculos tecnológicos que son imposibles de salvar para que las entidades reguladoras den el visto bueno definitivo por un coche eléctrico que sea completamente autónomo y no permita la acción manual de las personas en el caso de así decidirlo (ya sea por gusto o necesidad).

Un precio del coche de Apple que igualaría a Tesla

Las primeras informaciones que se tenía respecto al precio que podría tener el primer coche eléctrico de Apple indicaban que este ascendería a los 120.000 dólares. Esto sería un hándicap, ya que hablamos de un mercado bastante maduro y que tiene referentes como Tesla -que establece una clara vara de medir en él-. El caso es que parece que las cosas han cambiado bastante y la cantidad antes citada no será la definitiva. Esta bajaría hasta quedarse en unos 100.000 dólares. Hablamos de un precio similar al que hay que pagar para hacerse con un modelo básico del Tesla Model S o el Mercedes EQS.

Esto, de confirmarse, podría darle mucho más juego a la firma liderada por Tim Cook a la hora de competir y ser una opción de compra tanto para los fieles seguidores de Apple como para los que no lo son tanto. El caso es que la bajada mencionada -de confirmarse- sería una excelente noticia.

Un posible retraso en la llegada

Por lo que se indica en la fuente de la información, el diseño del coche eléctrico de Apple no estaría finalizado. Y, por lo tanto, las previsiones de llegada al mercado anteriores no se cumplirían (se esperaba que el vehículo estuviera a la venta en 2025). De esta forma, sería un año más tarde cuando se podía comprar el producto. Es decir, hay que tener algo de paciencia. Un detalle importante: en poco tiempo se podía conocer cuál es el fabricante que ayudará a ensamblar el coche del que hablamos, ya que la compañía norteamericana no tiene capacidad para hacer esto por sí misma.