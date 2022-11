Reflexiones de un gestor frustrado

Ciertamente estoy frustrado.

Mi frustración proviene de la diferencia de expectativas entre lo que piensan los clientes, que han depositado su confianza y dinero en mis fondos y lo que yo pienso. Estos están preocupados o disgustados con el resultado de sus fondos conservadores este año. Es importante resaltar que me estoy refiriendo a las inversiones conservadoras, por tanto, mayoritariamente de la renta fija.

No les falta razón a los clientes. La subida de los tipos de interés y la ampliación de los spreads de crédito fruto de unas peores expectativas económicas, han propiciado a día de hoy un valor liquidativo que es entre un 5% y un 15% más bajo que el del 1 de enero en casi todos los fondos conservadores. Un bono del Estado español a 7 años pierde un 14% este año, a fecha actual.

La preocupación lleva a muchos inversores a plantearse liquidar sus inversiones ¿Y si cae el fondo cae otro 8%? ¿Y si hay una recesión como la gran crisis de 2008? ¿Y si vuelven los titulares sobre la prima de riesgo?

Y si …

Ahora bien, igual que todo lo anterior es válido, también lo es que hoy es uno de los mejores momentos en la última década para invertir en renta fija. Mi argumentación no se basa en un escenario macro del año que viene benigno, ni en la expectativa de fin de la guerra o las valoraciones atractivas … eso lo dejo para otros colegas que en las próximas semanas explicarán sus estrategias para 2023.

En mi caso, el razonamiento es mucho más sencillo: Los tipos de interés en renta fija en el mercado actual son los más altos de la última década. Tan cierto es que nos van a subir la hipoteca con la subida del Euribor, como que la rentabilidad del mercado de renta fija para los próximos años va a ser superior que lo que hemos tenido en los últimos años.

Hay que recordar que hemos sufrido un escenario muy penalizador para los inversores con tipos de interés 0 (o incluso negativo) que hacían muy difícil rentabilizar una inversión para los perfiles conservadores. Hoy no tenemos esa problemática. Y de aquí la oportunidad.

¿Puede ser mayor la oportunidad en los próximos meses? Es decir, ¿podrían subir los tipos más de lo descontado por el mercado? Podría ser ciertamente. En Usa, hoy se esperan tipos del 4,9% en el 1T2023 y en Europa del 2,9% en el 3T. Nuestro consejo es que hoy es un buen momento para invertir para los perfiles conservadores, pero lógicamente nuestra fiabilidad es menor para saber cuál es el mejor momento (cosa que por otra parte es imposible de predecir como todos sabemos).

Para los perfiles conservadores, hoy es un buen momento para invertir"

El otro punto importante a mencionar es que estamos hablando de inversiones de renta fija (bonos del Estado o empresas). Es una diferencia muy importante respecto a las acciones porque en este caso el riesgo de la inversión es menor. Es difícil saber si Telefónica vale 3,5 u 8 euro en bolsa la acción, pero el debate es diferente si estamos hablando de si quiebra Telefónica o no.

Todos estaremos de acuerdo en que, incluso en un escenario muy complicado (póngase el que quiera), las probabilidades de quiebra son ínfimas. Pues lo que está detrás de los fondos de renta fija son préstamos a empresas o gobiernos. Como todos los préstamos, tienen un vencimiento a cuya fecha el emisor del bono tiene que devolver el principal del préstamo (además de haber pagado los intereses-cupones- acordados) a no ser que quiebre.

Por tanto, los inversores deberían ser conscientes que detrás de las pérdidas latentes en los fondos de renta fija están unos préstamos valorados con descuento. Es cuestión de tiempo que se recuperen esas pérdidas “latentes” en los fondos conservadores -siempre que no se dé la quiebra de las empresas a las que se ha prestado-.

Por último, y esto ya es más debatible, soy de la opinión que las perspectivas económicas en Europa no permiten tipos de interés muy altos durante mucho tiempo. Que vayan a subir los tipos en los próximos meses es algo muy probable, pero otra cosa es que se mantengan >3% durante muchos años.

La economía crece por productividad o demografía y desgraciadamente Europa no destaca en ninguno de estos 2 aspectos. Adicionalmente, el enorme endeudamiento público limita el potencial de subida de tipos de interés. No hay que olvidar que tenemos más del triple de deuda que en 2007, al igual que otros países europeos. Cuando pagas 0 por tu deuda como en los últimos años, da igual el tamaño de la deuda, pero con tipos al alza tu gasto en intereses empieza paulatinamente a subir (no es inmediato) con lo que tienes que recortar gastos o subir ingresos para compensar dicho importe.

Por todo ello, consideramos que hoy es buen momento para invertir hoy para los perfiles conservadores.

Me despido de todos ustedes algo menos frustrado y con la expectativa de que estas líneas hayan servido para tranquilizar por lo menos a los partícipes de Renta 4 Pegasus y Renta 4 Nexus.