La española Checktobuild lleva su sistema de control de obras a EE UU

La startup española Checktobuild, primera empresa de supervisión autónoma de construcciones, ha decidido dar el salto al mercado estadounidense, donde este negocio mueve alrededor de un billón de euros al año.

La compañía ya ha firmado un contrato con Moss Construction, uno de los actores principales de esta actividad en Florida, el estado donde más crece el sector de la construcción, un 180% en los últimos 10 años.

Así, además de haberse asentado en Florida, la startup española ha decidido radicarse en Nueva York, California y Texas. Con el fin de acelerar el proceso, la firma ha decidido lanzar su segunda ronda de inversión internacional, por valor de 1,44 millones de euros.

La compañía ha optado por Estados Unidos, donde el 38% de todos los proyectos a día de hoy ya usa las soluciones BIM en algunas de sus fases de obra y cuyo uso ha crecido un 400% en los últimos cinco años.

Tal y como explican fuentes de la entidad, gracias a las nuevas tecnologías, el mercado obtiene mayores oportunidades de venta y una mayor agilidad a la hora de captar a los clientes en un estado maduro. Según su experiencia, han logrado optimizar en un máximo de tres semanas un ciclo de venta medio de entre dos y cuatro meses en España, desde que se produce el primer contacto con el cliente hasta la primera facturación.

Las constructoras en EE UU cuentan con un departamento llamado VDC (Virtual Design and Construction) que se encarga de adquirir soluciones y servicios que potencien su productividad a través de la tecnología. Es en este ámbito donde más aporta la forma de trabajar de la firma española. Su objetivo es convertirse en el motor de análisis de construcción automático que conecta al resto de sus plataformas digitalizadoras, donde cada compañía cuenta con al menos cuatro diferentes por proyecto. Checktobuild consigue de esta forma reducir los tiempos de inspección de obra, una media de dos veces por semana, de 36 a cuatro horas, lo que incrementa la productividad un 87%. Además de EE UU, cuenta con clientes operativos en Chile, México y Perú.

Checktobuild ha logrado un partnership con la Universidad de Miami a través de la Red Global de Emprendimiento para desarrollar negocios juntos durante tres semanas. Tras validar a su primer gran cliente, Moss Construction, abrieron nueva sede, consolidándose en solo siete meses como Checktobuild Inc. en el mercado estadounidense. “Nos dimos cuenta que no era nuestra tecnología la que debía amoldarse a la madurez del mercado que estábamos atacando. Al igual que cualquier aprendizaje en la vida, sería mucho más efectivo expandirnos a nuevos territorios, donde la digitalización en obra fuera la regla y no la excepción”, asegura Alejandro Ruiz Lara, CEO y Cofundador de Checktobuild.