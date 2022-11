Sánchez insta a la CEOE a cerrar ya un acuerdo salarial con los sindicatos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó este domingo a la patronal de empresarios CEOE a sentarse con los sindicatos para "lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores de nuestro país", ante el bloqueo de la negociación colectiva en esta materia.

Sánchez hizo este llamamiento durante su intervención en la clausura en Madrid del XXVI Congreso de la Internacional Socialista, en la que se ha convertido oficialmente en el nuevo presidente de esta organización, que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo.

En este mismo asunto del problema de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, había afirmado previamente este domingo en una entrevista en El Correo que no pueden admitir "bajo ningún concepto que las subidas salariales estén indexadas, vinculadas, a la inflación". "Eso es pobreza a medio y largo plazo, porque supone poner en peligro muchas empresas, sobre todo pymes", alerta.

La petición de Sánchez

"Pido a la patronal, a la CEOE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", afirmó el presidente del Gobierno en referencia a la mesa para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge las recomendaciones en materia de sueldos, entre otros asuntos.

Además, destacó la aprobación de la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, una medida que, en su opinión, ha permitido haber avanzado "como nunca en los últimos 40 años en estabilidad y dignidad laboral". Y en clave mundial, expresó la importancia de que la Internacional Socialista sea "una voz protagonista en la apuesta, promoción y consolidación del trabajo digno y los derechos laborales".

Críticas de la CEOE

Tras criticar que el Gobierno no les ha pasado "ni un papel sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las pensiones", Garamendi advirtió, por su parte, que un pacto de rentas debería ir "más allá de una legislatura y debería tener también en la mesa no solo al Gobierno, sino también a la oposición". "Debe abarcar muchas cosas, no solo el aumento salarial", detalla en referencia al aumento de las pensiones, de la subida de funcionarios o del salario mínimo.

Sobre la subida del SMI, el responsable de la CEO aseguró que "eso es pobreza a medio y largo plazo", porque supondría poner en peligro muchas empresas, sobre todo pymes. "Y no es lógico tampoco la homogeneización de todo. No es lo mismo una peluquería que un bar o una empresa energética", expresó, al tiempo que destacó que se están firmando "bastantes convenios en España", pero "firmar una subida lineal para todos no sería serio"

El responsable de la patronal indicó, además, que "las leyes y los impuestos a la carta solo crean inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria". "Si dejamos temblando el sistema financiero, lo pagaremos caro".