Sony y Honda se asocian con un gran objetivo: llevar la PlayStation 5 a los coches

Hay colaboraciones entre empresas que, pese a lo prometedoras que son, acaban por no ofrecer el contenido suficiente como para ser relevante en el mercado. Esto es algo que parece que no va a pasar con la anunciada entre Sony y Honda. Parece que no tienen mucho en común los dos fabricantes japoneses, pero realmente no es así.

Según los datos que se han conocido, el trabajo que están desarrollando ambas compañías tiene por objetivo ofrecer contenido adicional en los coches eléctricos de Honda, especialmente en el futuro donde se espera que la conducción autónoma esté implementada. Y, estando Sony por medio, está más que claro que entre las opciones que se barajan está la de incluir la plataforma de juegos PlayStation para que los pasajeros puedan divertirse cuando van de viaje. La idea, evidentemente, es excelente y plantea un problema a Tesla -en la que todavía se espera la integración de Steam, tal y como prometió Elon Musk-.

Unas declaraciones que son muy claras

En el mes de septiembre se creó la empresa combinada Sony Honda Mobility, que tiene por objetivo fusionar lo mejor de ambas compañías para ser lo más competitivo posible en el segmento de los coches eléctricos. Y, por lo que parece, la apuesta es importante. Un ejemplo de lo que decimos es que el propio presidente, Izumi Kawanishi, ha indicado que la posible implementación de la plataforma PlayStation de Sony es técnicamente posible. Por lo tanto, es más que probable que se intente conseguirlo para obtener un servicio adicional que sería completamente diferencial.

Honda

El mismo directivo ha dejado claro que en los coches del futuro, especialmente cuando llegue la conducción autónoma (algo que, por ahora, no se tiene claro cuándo ocurrirá), se centrarán de una forma importante en ofrecer entretenimiento a los ocupantes. Así, aparte de poder jugar, también se dotará a los vehículos de posibilidades como por ejemplo ver películas o disfrutar de vídeos online. Y, por este motivo, ha nacido la empresa combinada con Sony antes mencionada -lo que obligará a disponer de acceso a Internet-.

Para cuando el primer coche de Sony Honda Mobility

Pues la propia compañía ha indicado que espera ponerlo en el mercado japonés y de EEUU en el año 2025, por lo que hablamos de un trabajo que está en pleno desarrollo y, por lo tanto, todavía no se tiene claro lo que ofrecerá en lo que tiene que ver con los servicios con el objetivo de desbancar a Tesla. Eso sí, todos los vehículos Honda de esta empresa serán eléctricos, lo que es una muestra más de que el mercado apuesta decididamente por este tipo de energía… a la espera de que el hidrógeno pueda ser una opción (si se solventan los problemas de peligrosidad).