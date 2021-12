Así “contribuirán” los coches de Honda a mantener las carreteras por las que transitan

Antes que la revolución del vehículo eléctrico, el segmento del automóvil ha visto cómo ha mejorado de forma dramática toda la tecnología que se integra en nuestros vehículos, con unos sistemas de info entretenimiento que no tienen mucho que envidiar a nuestros teléfonos móviles. Pero la llegada del coche autónomo está disparando sin duda la presencia de un elemento en nuestros vehículos, como son las cámaras de vídeo. Gracias a estas, no solo el coche será capaz de saber por dónde y hacia dónde está transitando, sino que también va a mejorar de forma importante en el mantenimiento de las carreteras.

Cámaras para conocer el estado de las carreteras

Eso es lo que ha anunciado hoy la firma nipona, un nuevo programa piloto, que, en colaboración con las autoridades locales estadounidenses, contribuirá a mejorar el mantenimiento de las carreteras por las que transitan estos coches. Esta nueva prueba piloto recopila de los vehículos las imágenes que toman las cámaras de vídeo de estos, y que muestran el estado de las carreteras por las que están transitando. Estos vídeos se asociarán a una determinada ubicación, donde se habrán grabado, todo ello con el objetivo de que las autoridades tengan una imagen clara y nítida del estado de las carreteras.

De esta forma las autoridades tienen información precisa sobre el estado de las carreteras, y así pueden distribuir mejor las inversiones para mejorar la seguridad vial de aquellos tramos donde es claramente mejorable este aspecto. Y es que esta es una preocupación compartida por todos, no solo por parte de los propios conductores o las autoridades estatales y autonómicas, sino también por parte de los propios fabricantes. Y es que estos saben que con carreteras en mal estado es prácticamente imposible que un coche autónomo pueda llegar a su destino de forma segura.

Por ejemplo, una carretera con un deplorable estado de la pintura, en la que ya no se aprecien las señales y líneas sobre el asfalto, es muy insegura para los vehículos autónomos, que precisamente se guían por estos elementos cuando se trata de saber que van por dentro de la carretera y no hay riesgo de salirse de ella. Por eso es importante que no solo en Estados Unidos, sino en otros países, toda la información con la que puedan contribuir los vehículos, sea suficiente para mejorar la seguridad. Un proyecto piloto que seguro se extiende pronto a otros países y regiones para mejorar el estado de las carreteras.