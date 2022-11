WhatsApp para ordenador será mucho más seguro, ¿cómo lo conseguirá?

Si eres de los que utilizan la versión para ordenador o web de WhatsApp, hay buenas noticias para ti. Y, estas tienen que ver con la seguridad que se tiene a la hora de utilizar esta opción para chatear con los conocidos. De esta forma, se logra algo que era demandado por los usuarios desde hace tiempo: proteger las conversaciones de terceras personas.

La información se ha conocido a través de una filtración que llega desde una revisión que se ha realizado al código de la aplicación. En ella, se ha podido ver que WhatsApp trabaja para llevar lo antes posible una pasarela de seguridad a la versión para ordenador o web que, hasta la fecha, no existía. De esta forma, si dejas el equipo con la aplicación abierta, no tendrás miedo alguno respecto a que otros puedan leer lo que estás comentando en las diferentes conversaciones que tienes con otras personas (ya sea de forma individual o en grupos).

Esto es lo que está preparando WhatsApp

Realmente no es nada que sea una innovación brutal, pero sí que un añadido que es de gran ayuda y que aumenta la seguridad. Este no es otro que la inclusión de poder activar el uso de una contraseña local o un número PIN para que, una vez que se esté un tiempo sin utilizar el equipo o que este entre en reposo, no sea posible acceder a la aplicación si nos e introducir la información correcta. Es decir, que se conseguiría igualar a las opciones existentes a la versión para dispositivos móviles.

WABetaInfo

Por cierto, según la fuente de la información, hay un buen detalle al respecto a la implementación de esta nueva opción de seguridad. Si en un momento dado se olvida la contraseña o PIN establecido, se podrá cerrar la sesión abierta en el terminal con el que la aplicación está sincronizada y, de esta forma, empezar desde cero para así poder establecer una información nueva. Por lo tanto, no hay peligro de no poder dar uso a la cuenta en el caso de tener mala memoria.

Una llegada que puede tardar

Esto es algo que parece bastante claro debido a que la nueva opción no está activa en la versión de prueba de la versión para ordenador o web (que, por cierto, soportará el uso de diferentes usuarios tal y como se aprecia en la imagen que hemos dejado en el artículo). De todas formas, las mejoras en esta versión de WhatsApp suelen llegar con más facilidad que la propia para iOS y Android, por lo que puede ser que antes de que acabe este mismo año se puede disfrutar del avance de seguridad del que hablamos y que, sin duda alguna, es muy positivo.