Cómo hacer que la copia de seguridad de WhatsApp sea mucho más segura

Desde hace un tiempo en WhatsApp es posible utilizar seguridad por cifrado punto a punto. Esto es un salto importante en lo que tiene que ver con la seguridad. Pero hay opciones que no se aprovechan de esta virtud, como la copia de seguridad. Te contamos cómo aumentar la protección de la que se hace habitualmente y se guarda en la nube.

Actualmente, la compañía propiedad de Meta ofrece la posibilidad de cifrar también la copia de seguridad, algo que muchos desconocen. Al hacer esto, consigues que únicamente aquellos que conocen la contraseña o la clave utilizadas, puedan ver la información que hay en su interior. Por lo tanto, no tendrás que preocuparte por las injerencias de terceros que no son deseadas. Por cierto, ve pensado bien la pasarela de seguridad que vas a utilizar, ya que la más recomendable es la que se establece con nada menos que 64 dígitos que son alfanuméricos. Una vez que lo tengas, no dejes de guardarlo debido a que si no la recuerdas, no podrás dar uso a la copia de seguridad que se genera de tus datos en WhatsApp.

Cómo proteger por cifrado tu copia de seguridad en WhatsApp

Lo que tienes que hacer se realiza mediante las propias herramientas que existen en la aplicación de mensajería, por lo que no tienes que recurrir a desarrollos adicionales que puedan poner en peligro la información. Por lo tanto, hablamos de algo completamente seguro que no hará que tengas problemas con tu cuenta de WhatsApp y, en consecuencia, puedes estar más que tranquilo. Estos son los pasos que tienes que dar para completar el proceso de cifrado de tu copia de seguridad:

Abre WhatsApp y, una vez que estés en la pantalla principal, tienes que pulsar en el icono que tiene tres puntos verticales que hay en la zona superior derecha, Ahora, selecciona la opción Ajustes que verás en el menú desplegable.

Lo que tienes que utilizar ahora es el apartado llamado Chats, que es el cuarto que hay contado desde arriba hacia abajo en la pantalla ahora mismo. Aquí, desplázate para encontrar la opción llamada Copia de seguridad. Ahora, dentro de este lugar, selecciona Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Y, entonces, tienes que establecer la clave antes mencionada.

Pulsa en el botón Activar y, hecho esto, has finalizado.

En el caso de que no encuentres el apartado en cuestión, se debe a que no tienes la última versión de la aplicación WhatsApp, por lo que debes descargarla. Y, recuerda, no debes perder la clave, ya que en caso contrario no podrás desactivarla y no tendrás posibilidad alguna de acceder a los datos de tu copia de seguridad. Y no hay nada que puedas hacer al respecto llegado este caso.