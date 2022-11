Twitter realmente desea acabar con los troles verificados, y esta es su nueva idea

La red social Twitter no para de ser noticia desde que la compró Elon Musk (y esto, quizá, sea algo que no le venga nada mal al conocido magnate propietario de Tesla). El caso es que, entre las diferentes cosas que se ven conociendo, hay algunas que impactan por el futuro de la compañía, como por ejemplo el cierre de las oficinas durante unos días sin conocerse la razón exacta. Otras que apuntan a ser positivas para su futuro. Y, entre estas últimas, está algo que se acaba de conocer que será necesario para conseguir las cuentas verificadas con el emblema azul de pago.

El objetivo de esta nueva opción es la de evitar la aparición de cuentas que se verifican y que, en realidad, son perteneciente a los que se conocen como troles y que buscan desestabilizar el funcionamiento de la red social (debido a que son ofensivas o agresivas con el resto de los usuarios). Esto es algo que desde hace mucho se intenta desde Twitter, y hasta la fecha no han dado con la tecla adecuada para lograrlo. Y, el paso que se da ahora apunta a ir por el buen camino, todo hay que decirlo -pero no será definitivo-.

Nuevo requisito para conseguir la verificación Blue de Twitter

Este no es otro que no poder conseguir esto y la sorprendente marca en la página del usuario hasta que no pasen 90 días desde la creación de la cuenta. Por lo tanto, se evita la creación de perfiles falsos con objetivo de actuar de forma incorrecta en la red social. En especial, los que son de "usar y tirar", que generalmente son los más dañinos. En consecuencia, parece que en Twitter van a intentar llevar un control para estar seguros de que se otorga una verificación a quien realmente lo merece.

Pixabay

Esto también va dirigido a reducir el número de bots que existen en Twitter, y que es de los primeros y grandes objetivos que tiene Elon Musk para hacer de la plataforma un sitio mucho más apetecible para todos. Eso sí, no parece que esta medida vaya a causar los problemas que la nueva verificación azul tuvo como resultados en su primera implementación y que, a todas luces, se hizo de forma apresurada y sin pensar de forma adecuada las consecuencias que tendría.

La media ya es oficial

En este caso no se ha querido dar un periodo de prueba debido a que, con buen criterio, el nuevo requisito no parece que pueda afectar de forma negativa a Twitter Blue. Por lo tanto, en la página de soporte de la plataforma de la que hablamos ya se indica que la carencia de 90 días para poder conseguir la certificación de una cuenta con el membrete azul se tiene que cumplir sí o sí. Esta vez, hablamos de buenas noticias.

Un detalle final: después de la desbandada de algunos de los ingenieros más relevantes de Twitter, la compañía ya ha reaccionado y está comenzado a reclutar a nuevos miembros (curioso que esto se haga después de una gran cantidad de despidos). Algo llamativo es que en las ofertas de empleo se habla de Twitter 2.0. Una buena forma de venderse, no hay duda.