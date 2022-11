Robert Lavia: "El turista ahora quiere experiencias"

Antes de contestar a esta entrevista, Robert Lavia (Dayton, Ohio. 1974) hace de guía por las instalaciones del UMusic Hotel Madrid, que abrió sus puertas el pasado lunes 14 a pocos pasos de la Puerta del Sol. Por ahora solo están disponibles menos de la mitad de las habitaciones, mientras se dan los últimos retoques al renovado edificio que alberga el Teatro Albéniz, que desprende ese característico olor de obra recién terminada. El director general de UMusic Hotels, una joint venture de Universal Music Group y Dakia Entertainment Hospitality Group, se afana en explicar, en un castellano con cierto acento y palabras latinoamericanos, cada detalle del establecimiento de cinco estrellas. Desde las características del teatro en la planta baja, al impresionante mural con la cara de Camarón de la Isla que se puede apreciar desde la azotea. Un ejemplo de las obras de arte que decoran el hotel y que están realizadas por artistas locales. Precisamente esa unión con la cultura local es lo que más repite y recalca Lavia.

¿Por qué se ha abierto en Madrid el primer establecimiento de UMusic Hotels en el mundo?

Ha sido una alineación de los astros, porque es muy difícil encontrar una propiedad como el Teatro Albéniz. Todos los otros proyectos que tenemos están comenzado su construcción desde cero, ya que llevar a cabo el concepto de UMusic Hotels es muy complejo. Dónde encuentras un hotel que tiene un teatro dentro. Y que, además, esté en un lugar que tiene historia y la ubicación. Salió este proyecto e inmediatamente cuando lo vimos sabíamos que iba con nuestra marca. Es lo que queremos ser, el centro de creatividad y cultura en cada ciudad.

¿Madrid está en los primeros puestos mundiales para atraer turismo de lujo?

Creo que sí. Mejor dicho, estoy seguro de que sí. Madrid, si lo miras desde una perspectiva internacional, hoy está explotando. Es una ciudad muy cotizada y tiene mucho crecimiento. Ahora el turista quiere lo que se llama experiencias. Ha cambiado la situación. Antes era ir a una playa cualquiera. Ahora se buscan lugares con riqueza cultural. Madrid tiene una gran tradición de arte, de teatro, de música, de moda. Cuando tienes esos complementos unidos, creas la perfecta mezcla para ser un destino de alto nivel.

¿Cuál es la propuesta diferenciadora de la cadena con respecto a otras del sector?

Nuestro concepto es descubrir el lado B de la ciudad. Estamos 100% enfocados no como una tradicional marca hotelera, sino como un incubador, desarrollador y exposición del talento local. Queremos ser un transformador de la ciudad. No solo un hotel que trae huéspedes. Aquí va a descubrir la cultura. No nos consideramos una marca hotelera per se, nos consideramos un centro de creatividad cultural que tiene habitaciones.

¿Cuál es el target de clientes de UMusic Hotel Madrid?

Es el viajero que busca experiencias. No somos un hotel, no nos consideramos hoteles. No es una habitación que tiene entretenimiento. Es entretenimiento y experiencia que tienen una habitación anexa. Le vamos a dar todas las calidades de un hotel de buen nivel. Pero cuando el cliente salga de su cuarto, se va a encontrar todo lo que quiera dentro de este espacio.

¿El mundo del lujo es más resistente a las incertidumbres económicas que se están viviendo en la actualidad?

Aunque somos un cinco estrellas, no somos un hotel de lujo. No me quiero comparar a un Ritz-Carlton o un Four Season. Nosotros somos una experiencia de lujo. Esto es muy importante porque esa es la diferencia, lo que va a vivir para siempre. En la gran depresión americana, los clubs y los bares estaban llenos. ¿Por qué? Porque la gente quería escapar de las dificultades. Nosotros tenemos por emblema soñar con los ojos bien abiertos. Entrar en este espacio es una forma de olvidar las cosas del pasado. En esos momentos difíciles podemos ser ese lugar donde te inspiramos. Y no somos un lugar al que solo podrán venir los ricos.

¿Qué supone que la primera obra del renovado teatro sea Company, protagonizada por Antonio Banderas?

Es otra alineación de estrellas. Tenemos un gran teatro que ha sido restaurado tal cual estaba en 1940. Antonio necesitaba un teatro y nosotros estamos abriendo. Hay mucha sincronización. Estamos muy honrados de tenerlo y creemos que puede ser una muy buena plataforma para él y para el futuro que esto vaya muy bien.

¿Quién gestionará el Teatro Albéniz?

Será Universal Music España. Ellos estarán encargados de hacer la programación, la distribución del contenido y los eventos.