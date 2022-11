Éxodo de empleados de Twitter ante las condiciones impuestas por Musk

Twitter ha comunicado a sus empleados que cierra sus oficinas temporalmente y con efecto inmediato. Según un mensaje interno visto por algunos medios estadounidenses, la compañía, desde hace unas semanas propiedad de Elon Musk, ha dicho a sus trabajadores que las oficinas volverían a abrir el lunes 21 de noviembre, sin dar explicaciones de qué razones le habrían llevado a tomar esa decisión.

El anuncio se produce después de que cientos de empleados parecen haber optado por abandonar la compañía después de que el magnate les amenazara con despedirles si no trajaban "largas horas a alta intensidad". Musk está decidido a imponer en Twitter la dura cultura de trabajo del resto de sus empresas, entre ellas Tesla y SpaceX.

El mensaje recibido por los trabajadores añadía: "Por favor, continúe cumpliendo con la política de la compañía absteniéndose de publicar información confidencial de la compañía en las redes sociales, con la prensa o en otro lugar".

Según la CNN, Twitter ha tomado la drástica decisión de cerrar sus oficinas por el temor a que algunos trabajadores "pudieran sabotear la red social". Por ello, además de la citada medida, la compañía también ha cerrado el acceso a los trabajadores a las herramientas de comunicación interna y a los equipos de la empresa en manos de los mismos, igual que hizo el día previo a anunciar que despedía a la mitad de la plantilla.

La marcha de decenas de empleados se produce antes de la fecha límite que Musk había fijado para que estos suscribieran su conformidad a las condiciones de trabajo. En un correo electrónico a la plantilla, el nuevo propietario de Twitter dijo a los trabajadores que debían comprometerse con una cultura de trabajo "extremadamen te duro" y dijo que aquellos que no se inscribieran antes del jueves 17 de noviembre recibirían tres meses de indemnización por despido.

Muchos empleados han estado tuiteando usando el hashtag #loveWherYouWorked y un emoji de saludo para mostrar que estaban dejando la empresa. "Creo que cuando el polvo se despeje hoy, probablemente queden menos de 2.000 personas [en Twitter]", ha asegurado un ex trabajador a la BBC. Un mensaje en Twitter de una persona que se identificaba como ingeniero de la red social dice: "De: DM de Ingeniería a Elon Musk. Asunto: Adiós".

Antes de que Musk adquiriera Twitter, la plataforma tenía unos 7.500 empleados; pocos días después, y tras el fuerte recorte de trabajadores aplicado por el magnate, se quedaba en unos 3.700. Ahora, se desconce cuántos quedan realmente.

La salida de más trabajadores eleva la incertidumbre sobre el futuro de la plataforma, en manos de Musk, tras pagar por ella 44.000 millones de dólares. El temor a que la red social cierre crece, ya que no existe un número suficiente de ingenieros al frente de algunos de los sistemas críticos, que podría provocar que la plataforma deje de funcionar.

Sin embargo, el dueño de Tesla y Space X ha vuelto a tuitear tratando de aparentar normalidad. Respondiendo a una pregunta sobre las preocupaciones de que Twitter estaba a punto de cerrar y ha asegurado que "la mejor gente se está quedando, así que no estoy súper preocupado".

Pese a estas palabras, The New York Times ha informado de que Musk y sus asesores están reuniéndose con algunos de estos empleados tratando de evitar que se marchen, al considerar su trabajo clave para la marcha de la compañía. Según este periódico, son cientos los empleados que habrían decidido irse.

Algunos de estos han explicado por qué han decidido dejar Twitter, incluso cuando podrían haber estado dispuestos a trabajar al ritmo que exigía Musk. "No quería trabajar para alguien que nos amenazó por correo electrónico varias veces cuando ya estaba trabajando 60-70 horas semanales", dijo una persona a la cadena británica. Otro empleado aseguró a la CNN que no quería quedarse para construir "un producto que está siendo envenenado por dentroy por fuera". "La gente no quiere sacrificar su salud mental y su vida familiar para hacer más rico al hombre más rico del mundo", añadió otro trabajador.

El éxodo de empleados se produce igualmente después de que Musk asegurara este miércoles que pondrá en marcha la búsqueda del nuevo líder de Twitter, para reducir de esta forma su tiempo en dirigir la red social y reenfocarse en su otro gran negocio: Tesla.