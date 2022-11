La Plataforma suspende el paro de transportistas y denuncia presiones contra el colectivo

El paro indefinido de transportistas, convocado por la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, ha sido suspendido en su segunda jornada argumentando la puesta en marcha de una “campaña de acoso y derribo” contra el colectivo. Esta vez, el seguimiento era muy poco significativo.

La asociación minoritaria, que integra a autónomos y pymes del transporte de mercancías, asegura que el fuego procede desde las patronales del sector que forman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), de los “sindicatos gubernamentales”, de cierto ámbito político que ha eludido identificar, y desde los grandes cargadores y medios de comunicación. La Plataforma afirma, a través de un comunicado, que se ha intentado “desacreditar intencionadamente todo lo posible y lo imposible las movilizaciones anunciadas”.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha reaccionado a la suspensión del paro agradeciendo "la responsabilidad al conjunto de un sector fundamental para nuestra economía", se puede leer en su cuenta de Twitter. También se ha compromertido a "seguir cumpliendo nuestros compromisos y trabajando como hasta ahora para mejorar las condiciones de los transportistas. Tenemos que remar juntos para superar las dificultades".

La Plataforma ha denunciado amenazas por parte de los cargadores para que los transportistas no secundaran la movilización, utilizando los contratos y la obligatoriedad de prestación de los servicios de transporte. Desde Plataforma se pone en valor la manifestación celebrada ayer en Madrid, en la que participaron cientos de transportistas, e insisten en subrayar que se está incumpliendo la Ley de Cadena del Transporte que prohíbe la contratación de estos servicios a pérdidas. De hecho, esa Ley recoge la obligatoriedad de que el coste del combustible sea actualizado en los contratos antes de la prestación de los portes.

Desde le Gobierno se ha insistido en que existen canales de denuncia y en que se ultiman refuerzos a la inspección del transporte. Los convocantes pedían multas de hasta 90.000 euros para los cargadores que incumplan, desde los 4.000 euros contemplados.

"Coacciones inconcebibles"

“Hoy martes nos hemos encontrado con una persecución, acoso y coacciones inconcebibles por parte de distintas autoridades, donde no se está respetando el derecho a Paro y a su correspondiente información como ampara la Ley por parte de los organizadores”, explica el colectivo que preside Manuel Hernández, “como no puede ser de otra manera Plataforma no va a exponer a sus gentes a un panorama como el detallado”.

El Ministerio del Interior tenía en alerta a 50.000 efectivos de las fuerzas del orden para evitar un colapso de nodos logísticos, puertos, fronteras y centros de producción como el que tuvo lugar el pasado mes de marzo por causa de un primer paro organizado por la Plataforma. La diferencia entonces es que se le sumaron importantes federaciones del transporte, como Fenadismer. Y en esta ocasión no ha sido así: el sector reconoce los múltiples avances conseguidos en materia de derechos desde finales del año pasado. Por ello, las asociaciones que integran el CNTC han abogado por no ir a la movilización.

Este órgano colegiado para el diálogo con la Administración, el citado CNTC, en el que no se encuentra la Plataforma por falta de representación, negocia con el Ministerio de Transportes una prórroga en la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible más allá del 31 de diciembre o retoques normativos que limiten la subcontratación.

Sobre la medida de ayuda para el combustible, la vicepresidenta Nadia Calviño ha señalado tras el Consejo de Ministros celebrado hoy que no hay una decisión tomada. El Ejecutivo tiene la ampiación temporal bajo análisis y no descarta que el descuento continúe pero solo para el transporte profesional y no para todos los conductores como hasta ahora.

Uno de los colectivos mayoritarios en la carretera, el CETM, ha valorado que "gracias a las negociaciones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hemos alcanzado medidas de gran calado como la prohibición de las labores de carga y descarga por parte del conductor, la Ley de Morosidad en el transporte, la devolución mensual del gasóleo profesional, la obligatoriedad de la cláusula de revisión por la variación del precio del combustible, las ayudas directas por vehículo, la Ley de la Cadena del Transporte o la rebaja de 20 céntimos por litro del combustible que ya hemos pedido que se prorrogue para el sector". Esta agrupación agradece a sus asociados que imperara la calma ante la nueva llamada al paro en puertas de la campaña de Navidad.