Cómo activar el control parental en los tablets Fire de Amazon paso a paso

Los tablets Fire de Amazon se han convertido en sus últimas entregas en unas soluciones más que correctas para los que no tienen grandes necesidades de rendimiento, pero que buscan un dispositivo solvente y que sea adecuado para tareas como el disfrutar de video o leer documentos PDF. Las opciones que ofrecen estos equipos con Android (utilizan un fork propio denominado Fire OS), son bastante amplias y una de ellas es la de poder utilizar control parental.

Hacer esto evita problemas con los niños, ya que los contenidos que no están destinados para ello se evitan y no se muestran. Un ejemplo son los vídeos que hay en plataformas como YouTube o series o películas en servicios que existen en España, como pueden ser Amazon Prime Video o Netflix. El caso es que se hace mucho más apto el tablet para el uso de los más pequeños de la casa, ya que incluso la instalación de aplicaciones desde la conocida tienda online se ve afectada -para bien en este caso-.

Así activas el control parental en los tablets Amazon Fire

Los pasos que vamos a dar se realizan con la última versión del sistema operativo antes mencionado instalado en el tablet, algo que no es complicado conseguir (pero son prácticamente idénticas en las versiones anteriores). Para que todo sea perfecto en el uso del control parental, se utiliza como pasarela una contraseña que es la que no deben tener los niños y que permite a los adultos saltarse las restricciones. Lo que tienes que hacer para establecer la configuración deseada es lo siguiente:

En la pantalla principal del tablet de Amazon busca el icono con forma de engranaje circular que existen, generalmente, en la parte inferior.

Ahora, verás una lista con los diferentes Ajustes que puedes establecer en el Fire. Entre ellos, hay un apartado denominado Control parental, que es el que debes utilizar. Para ello, pulsa justo encima.

SmartLife

Ves que hay un deslizador en la zona derecha que está deshabilitado, dale uso para que la función se active. En este momento, te pedirá información adicional como la edad límite a utilizar o la contraseña que deseas establecer para saltarse el Control parental. Introduce los datos requeridos para que se ajuste a tus necesidades.

Una vez que todo este rellenado, confirma y, desde este momento, tienes la protección para los contenidos que utilizan los niños activada y en funcionamiento. Hecho esto, ya tienes todo perfectamente configurado.

Como has visto todo es bastante sencillo y no falta la opción de Control parental en los tablets Amazon Fire, por lo que son una excelente opción para el uso por parte de los más pequeños de la casa. Evidentemente, la función de la que hemos hablado la puedes desactivar en cualquier momento siguiendo los pasos que hemos indicado y deshabilitando el deslizador (te pedirá la contraseña que has introducido antes).