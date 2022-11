Alberto López (Adyen): “España está a la cabeza de Europa en la compra en 'marketplaces”

Los marketplaces están en auge al ofrecer la posibilidad de adquirir una amplia gama de productos con sistemas de pagos acordes a las preferencias de cada cliente. La plataforma de Adyen facilita un servicio completo a quienes intervienen en el proceso: comprador, vendedor y el propio marketplace, ya que combina seguridad, regulación, innovación, escalabilidad y protección. “Nuestra solución es única”, afirma Alberto López, vicepresidente de desarrollo de negocio de marketplaces y plataformas de Adyen para España y Portugal.

En líneas generales, ¿cómo están evolucionando los marketplaces?

En el entorno físico teníamos las tiendas propias y el mercado de abastos en determinados días, donde los pequeños comercios que querían vender más iban y ponían su puesto para atraer a más gente a cambio de pagar una pequeña comisión al organizador; tenían menos margen, pero llegando a mucha más gente. El marketplace, en el entorno online, viene a ser lo mismo, salvando las distancias. Es la evolución del comercio online, donde bajo el paraguas de una gran marca, que hace las veces de centro comercial online, tú como pequeño comercio tienes más visibilidad y atención de más clientes de los que tendrías en tu tienda online propia.

¿Hay alguna diferencia entre España y el resto de los países europeos?

España está a la cabeza en cuanto a la demanda de compra en los marketplaces; el 60% de los ciudadanos lo hace de forma habitual, según la encuesta State of Online Marketplace Adoption realizada por la plataforma Mirakl. En Alemania, es el 57%; en Reino Unido, el 52%, y en Francia, el 43%. En España, los clientes se sienten más seguros comprando al abrigo de grandes marcas y portales, porque pueden llegar a más productos, algunos específicos que quizás tienen reparo de hacerlo en el pequeño comercio online. Además, se ofrecen otros servicios de valor como devoluciones y seguridad en el pago, entre otros, que facilitan que las marcas puedan operar en varios países y canales.

Y en sistemas de pagos, ¿cuáles son las preferencias de los usuarios y los principales cambios de los últimos años?

En los marketplaces el usuario busca pagar como lo ha hecho en los medios online. La mezcla entre compradores sénior y jóvenes que nacieron en entorno digital hace que las preferencias pasen desde las tarjetas de crédito y débito hasta wallets desde el móvil, pay by link, pagos basados en open banking, etc. El auge de la formula BNPL (compra ahora y paga después) se debe al entorno macroeconómico que nos encontramos, y son para importes de alto valor. ¿La clave? Que los compradores se sientan cómodos pagando en su propia moneda y con su medio de pago favorito, independientemente de la situación geográfica de la tienda online.

¿Qué ofrece Adyen a estas plataformas? ¿Cuáles son las principales diferencias frente a la oferta del sector?

Adyen tiene una solución tecnológica y financiera única en el mercado que satisface a los tres actores: comprador, vendedor y marketplace. Al comprador le ofrece las formas de pago que más le gustan, en un entorno seguro y en la moneda local. En el caso del vendedor, recibe en su cuenta bancaria, sea la que sea y con independencia de la entidad, el dinero generado con protección ante clientes que puedan ser fraudulentos. Para el marketplace, proveemos una estructura de cuentas virtuales que tienen la regulación de PSD2. Toda la tecnología la hacemos in house, tenemos licencia bancaria, somos una institución financiera a la que se nos permite desplegar este sistema de cuentas virtuales, únicas e individuales de titularidad para cada vendedor, y es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos actuando según la normativa tanto a nivel global como particular en cada país. Igualmente, damos la posibilidad de desplegarlo en el entorno físico de forma sencilla; somos los únicos que facilitamos este proceso.

¿Con qué plataformas estáis trabajando?

Trabajamos con eBay, y tenemos plataformas más específicas con nichos de mercado como LightSpeed y EPOSNOw, que son líderes de servicios para restaurantes. A nivel internacional estamos con Etsy y Vinted, entre otros, y a nivel local colaboramos con sectores relacionados con electrónica, moda… estamos en casi todo.

Por vuestra experiencia, ¿cuáles son las principales preocupaciones para los marketplace?

La escalabilidad del proyecto a otros países es una de las más importantes, pero también preocupan factores como la regulación, la operativa, la protección, la estructura de cuentas y la gestión del sistema de riesgo para que los clientes se autentifiquen cuando pagan. Son inquietudes clave que cualquier marketplace debe resolver para tener éxito en su proyecto. Por otra parte, ofrecer a los compradores sus medios de pago favoritos es clave para aumentar las ventas en el marketplace y, por lo tanto, atraer a más vendedores.

¿Qué riesgos se puede correr si no se elige bien una plataforma de pagos?

Cuando se despliega una plataforma de pagos para un marketplace se está haciendo una apuesta a futuro de muchos años porque el esfuerzo que tienes que hacer de desarrollo es bastante superior a una tienda online. El desembolso económico y de recursos humanos y operativo es bastante grande como para confundirse. Si no se elige bien, puede ocurrir que no sea escalable, que no soporte la internacionalización o un volumen superior de operaciones, que no sea totalmente acorde a la regulación, que no innove o que no proporcione la seguridad suficiente.

¿Qué peso tiene la ciberseguridad?

En el informe de medios de pago que sacamos a principios de este año comentábamos que el 43% de las empresas en España tienen como reto destacado combatir el fraude online. En el mercado tradicional las tiendas abren, cierran, tienen puertas, alarmas, guardia de seguridad; de nuevo, el canal el online es un reflejo, por lo que, para contribuir con la seguridad de los marketplaces, contamos con nuestra solución de Revenue Protect, que protege al marketplace de compradores fraudulentos y, además, ofrecemos al marketplace nuestra solución Scor, que rastrea patrones de comportamiento fraudulentos entre vendedores y compradores y que es muy específica para marketplaces.

¿En fechas próximas como Black Friday y Navidades, ¿qué importancia tienen los sistemas de pago?

Son días en los que se juega mucho dinero, que pueden hacer que la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa sea roja o verde en el año. Todo el esfuerzo que se haya podido hacer en campañas de marketing, descuentos, en buscar mejores acuerdos con proveedores, puede no valer para nada si la plataforma de pagos no funciona. Todos tenemos en la cabeza años anteriores, en los que ha habido bastantes dramas de plataformas de pago caídas sin funcionar, y no 15 minutos, si no varias horas. Con frecuencia, los vendedores están más preocupados en minimizar costes, y para muchos la plataforma de pagos puede ser un coste, pero en esos días se demuestra que hay que maximizar beneficios. Hay que escoger plataformas que sean específicas, para el entorno online y físico, y que respondan tanto en valles como en picos de venta, para estar preparados ante cualquier nueva realidad de pagos que pueda surgir.