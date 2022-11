García Carrión fusiona sus principales bodegas y fábricas bajo una única sociedad

García Carrión, el principal grupo bodeguero español por volumen de negocio, acomete una importante reestructuración societaria. La compañía de origen murciano integrará en una única sociedad la mayor parte de sus filiales bodegueras y productivas, tal y como reflejó el Boletín Oficial del Registro Mercantil este jueves.

En concreto, el grupo ha aprobado la fusión por absorción de un total de ocho sociedades, correspondientes a sus bodegas más relevantes, que tienen presencia en las principales denominaciones de origen (DO) del país, y también de sus fábricas de Huelva y Daimiel (Ciudad Real).

Como explican fuentes de García Carrión a este periódico, esta integración tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2023, y el objetivo de la misma es agilizar su gestión administrativa y mercantil.

Entre las filiales que exinguirá se encuentran Bodegas Jaume Serra, especializada en cavas y adscrita a las DO Cava, Catalunya y Penedés; Viña Arnaiz, con presencia en la DO Ribera de Duero; Marqués de Carrión, que elabora y embotella vinos de Rioja, con una sociedad ubicada en Briones (La Rioja) y otra en Labastida (Álava); y Bodegas 1890, inscrita en la DO Jumilla.

Además, también incluye en su fusión dos sociedades tras las que se encuentran dos grandes centros productivos, los de Daimiel y Huelva. En el primer caso, se elaboran cada año 225 millones de litros de vino y 600 millones de unidades de zumo de la marca Don Simón, bajo la sociedad J. García Carrión La Mancha. La segunda está especializada en zumo, con capacidad para procesar más de 2.000 toneladas anuales de fruta, y su sociedad es Cítricos del Andévalo.

La última sociedad que forma parte de la fusión, y también la de menor tamaño, es J García Carrión Energy, que explota placas solares en las instalaciones de la empresa en Jumilla.

Entre todas estas sociedades suman, con los datos del ejercicio 2021, ingresos de 121 millones de euros, beneficios de 40 millones y un patrimonio de 293 millones. Las que tienen un mayor tamaño son las dos filiales productivas, con un patrimonio neto conjunto de 251 millones y una cifra de negocios de 92.

Todo ello irá a parar a la sociedad J. García Carrión Jumilla, que será la que absorba a estas filiales, y tras la que se halla la actividad de la planta que el grupo tiene en la localidad murciana, especializada en vinos, mostos, sangría y zumos refrigerados. Además, como muestra el proyecto de fusión por absorción. esta cambiará su denominación a Bodegas 1890, similar a una de las compañías absorbidas.

Como es habitual en este tipo de operaciones, la fusión y posterior supresión de esas sociedades no tiene implicaciones en su actividad corriente.