CincoDías celebra hoy la XV edición de sus Premios a la Innovación Empresarial

Los últimos años han servido para constatar que solo las empresas capaces de adaptarse a cualquier circunstancia son las que sobreviven. Cuando parecía que la crisis del Covid quedaba atrás, llegaron la guerra en Ucrania, la interrupción de la cadena de suministros y los efectos de la inflación. Sin embargo, hay empresas que lejos de amedrentarse ante estos desafíos, se crecen, innovan y alcanzan el éxito.

Ese esfuerzo por renovarse y mejorar es el que se premiará este martes en la sede de Repsol durante la gala de entrega de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial, que concede anualmente el decano de la prensa económica y que cuentan con el patrocinio de Repsol y Caixabank.

Al éxito en la recepción de candidaturas hay que sumar la confluencia de asistentes de primer orden a la gala, en el Campus Repsol, donde participará la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, Nadia Calviño, así como la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández.

El premio al directivo más innovador ha recaído este año en la consejera delegada y directora general de Cantabria Labs, Susana Rodríguez, de quien el jurado ha destacado “la innovación y la frescura en la gestión”, por su trabajo y liderazgo en el sector farmacéutico. Además, también ha sido reconocido con este premio el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, por su aporte a la transformación de su compañía. Para el jurado, es un “ejemplo de cómo la innovación puede y debe tener lugar también en las grandes empresas”.

El premio al proyecto empresarial más innovador en nuevas tecnologías se ha concedido a Darwin Bioprospecting Excellence, pyme dedicada a la búsqueda de microorganismos y derivados con aplicaciones en la industria. El jurado ha destacado el proyecto “innovador, con proyección de futuro, múltiples aplicaciones y la posibilidad de escalado”. La iniciativa empresarial más innovadora en materia de RSC ha sido para Unespa con su proyecto Estar preparados, que unió a 107 entidades en iniciativas solidarias ligadas a la pandemia.

El premio a la acción empresarial más innovadora ligada a la universidad ha recaído en Vytrus Biotech, biotecnológica salida de la Universidad de Barcelona. Desarrolla compuestos para la industria sanitaria a partir de células madre vegetales. Por otra parte, el premio a la startup más innovadora ha sido para Deale, plataforma que digitaliza y acelera procesos de fusión y adquisición empresariales, particularmente en firmas de pequeño tamaño.

Este año, además, el jurado ha decidido otorgar un premio CincoDías honorífico a José Antonio Vega, exdirector del periódico, por su trayectoria después de 36 años de carrera en la cabecera: “Una vida profesional dedicada a CincoDías, periódico en el que deja un imborrable recuerdo de buen profesional, buen compañero y buena persona”.

El jurado está formado por Helena Herrero, presidenta y CEO de HP España; Cristina Burzako, CEO de Movistar+; Pepita Marín, CEO de We Are Knitters; María Río, directora de Gilead España, y José Antonio Vega, exdirector de CincoDías. El rápido posicionamiento de estos premios no solo es indicador del prestigio del diario, sino del interés suscitado por la innovación, concepto entendido en CincoDías como valor.