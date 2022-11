No todo son malas noticias: Twitter podría añadir el botón de editar a todos los usuarios

En los últimos días Twitter ha copado todas las portadas tras la compra por parte de Elon Musk. El genio y propietario de Tesla, SpaceX y Boring Company suma esta red social a sus propiedades. Y está convencido que conseguirá que sea rentable, aunque algunas de las medidas que está tomando no son del gusto de todos.

Para empezar, Elon Musk ha hecho una limpieza de ejecutivos para abaratar costes, además del hecho de que el fantasma de los despidos masivos sobrevuela la sede de Twitter. Además, sabemos que el fundador de Tesla valora aumentar el precio de Twitter Blue, la suscripción de pago y que será obligatoria si quieres tener tu perfil verificado.

Ahora, un nuevo reporte de XDA Developers va a dar una gran alegría a los usaurios de Twitter. Principalmente porque parece que la red social va a permitir que todos los usuarios puedan editar sus mensajes publicados en Twitter.

El próximo cambio que llegará a Twitter nos permitirá editar cualquier mensaje

Desde que Elon Musk ha asumido el control de la red social del pajarito azul hemos visto una serie de cambios que no van a gustar a muchos. Es cierto que Twitter Blue costará 8 dólares y no los 19,99 dólares que se esperaba inicialmente. Y ahora nos acabamos de enterar de que muy probablemente podamos editar cualquier Tweet publicado.

Hasta ahora, se esperaba que la edición de mensajes de Twitter fuera exclusiva para los usuarios de pago, pero podría llegar a todos los usuarios, algo que hará que la red social gane enteros.Pero, como viene siendo habitual, habrá que esperar a que el nuevo CEO de la compañía confirme este dato, ya que sería una excelente noticia para los usuarios de esta red social.

No hace falta recordar que uno de los puntos más criticados de Twitter tiene que ver con la imposibilidad de editar los mensajes. Si publicas con algún error o la información es errónea, no puedes más que borrar el mensaje, pero no puedes editar el tweet.

Así que, aunque de momento es un rumor y habrá que esperar a la confirmación oficial, parece que Elon Musk está tomando las riendas de Twitter y tiene como objetivo conseguir monetizar esta red social atrayendo a nuevos usuarios y cobrando un poco más por su suscripción mensual. Veremos si le funciona bien la jugada al genio americano, porque está claro que la posibilidad de editar los mensajes en Twitter va a darle un buen empujón al servicio.